Fallo fotográfico por alcaldía de Ñuñoa: Sebastián Sichel se impone a Emilia Ríos

“Felicito a Sebastián Sichel por su triunfo”, dijo la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos (Frente Amplio), tras reconocer la victoria de Sebastián Sichel, candidato de Chile Vamos.

Con más del 90% de las mesas escrutadas, Sichel obtuvo el 46,85% de los votos, frente al 45,81% de Ríos.

“Estuvimos voto a voto revisando los conteos, pero con más del 80% de las mesas escrutadas hemos llegado a la convicción como equipo que la victoria es de mi contendor Sebastián Sichel, a quien felicito por su triunfo (…). Es un resultado muy estrecho”, sostuvo.

Al celebrar su victoria, Sichel (exministro y excandidato presidencial de Chile Vamos) sostuvo: “Asumo esto con humildad. Esto no es un trabajo personal, es un trabajo de miles de ñuñoinos que más que una comuna de codazos querían una comuna que tuviera brazos, que querían una comuna que la gestión estuviera dedicada a los vecinos”.

“Este triunfo demuestra algo que es de sentido común en Chile que no hemos olvidado: que no le hace bien a Chile la política polarizada; no le hace bien a Chile el odio, que lo que Chile necesita es mucho más encuentro”, agregó.