"Hoy es el día más heavy": Autoridades alertan y piden paciencia en autopistas por éxodo ante largo feriado por Fiestas Patrias

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, informó este martes que 300 mil autos saldrán de la Región Metropolitana a las puertas del extenso feriado por Fiestas Patrias que comienza mañana y advirtió que “las autopistas no están preparadas para esta cantidad de vehículos".

“Hoy es el día más heavy, si van a salir hoy, a prepararse (...) Prepararse significa considerar que las autopistas no están diseñadas para esta cantidad enorme de vehículos. Entonces, no va a ser un día normal como el que es usual, es muy posible que no puedan alcanzar las velocidades que las carreteras comprometen”, dijo la secretaria de Estado durante una entrevista en Radio Pauta.

Por otra parte, durante una entrevista en radio Cooperativa, el subsecretario del interior, Manuel Monsalve, precisó que ya han salido 500 mil vehículos de la Región Metropolitana, “están saliendo un 40% por la Ruta 5 Sur, un 20% por la Ruta 5 Norte y un 20% por la Ruta 68”.

Respecto a seguridad durante las fiestas, dijo que “hay más de 10 mil efectivos de Carabineros desplegados diariamente (...) los que están desplegados en la RM, con 3.000 de ellos, y 5.000 en regiones, otros 1.500 en las rutas.

Monsalve también alertó sobre la cifra de accidentes de tránsito. “De los 28 fallecidos, 10 son víctimas de atropello y 17 por colisión o choque; siete de ellos eran niños, y hay 320 personas lesionadas”.