IPoM: preocupaciones de senadores se centran en efectos de guerra comercial, inflación y gasto público

Los integrantes de la comisión de Hacienda del Senado luego de escuchar el informe de política monetaria del Banco Central (BC) centraron sus preocupaciones en los efectos que podría tener en el país la guerra arancelaria que está ocasionando Estados Unidos y también la reducción del gasto público que ha recomendado el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) señaló que luego de escuchar al organismo “la inflación sigue siendo alta, pero hay buenos indicadores que permiten pensar que se va a lograr la meta en 2026” y que, “en ese escenario, el acento está en el tema externo. Vamos a mejorar en 2025, pero en mediano plazo mantienen lo que proyectó antes, porque el escenario externo será más complejo, con más proteccionismo y eventual guerra arancelaria entre dos bloques”.

Llamó al banco a dimensionar “el rol de nuestra política exterior, si el vincularnos con varios mercados nos ha permitido sortear de mejor manera y enfrentar de mejor pie este momento”.

El senador Juan Antonio Coloma (UDI) sostuvo que “este es un informe que tiene una palabra que ronda hoy, que es incertidumbre, que es un problema planetario” y que “hay una mezcla de buenas noticas, que algo crezca el crecimiento, pero que tiende a bajar ese impulso el próximo año genera cierta inquietud”.

Consultó que si bien “el precio del cobre ha superado los US$ 5 por libra ¿qué perspectivas tienen del precio para adelante?” y que “considerando la mantención de la tasa de política monetaria y una única baja este año, cuál es la tasa de política a la que se debería converger”.

Coloma también indicó la necesidad de tomar en consideración que “Chile es un país que va bruscamente a la baja en natalidad, eso es importante a la hora de mejorar productividad” y ante la recomendación del CFA de rebaja de gastos para cumplir con los compromisos fiscales se tienen estimado “¿cuándo podría ocurrir?” efectivamente la rebaja.

El senador socialista José Miguel Insulza expresó su preocupación por el exceso de cautela ante crisis arancelaria internacional. “Hay un juego político que no podemos aclarar, no olvidemos que el Presidente Trump lo dijo abiertamente que América Latina no le interesa, eso no es lástima, es una buena cosa, eso nos permite atisbar que el temporal no viene para este lado”.

Sobre la inflación, indicó que “me preocupa, se dice que va a llegar baja este año y luego subir, por eso en esto pediría un poco más de audacia, lo que me da a entender este informe es que no va a haber rebajas de tasa en los próximos años, porque creen que son peligrosas, pero si existe una oportunidad, tratemos de darle una oportunidad a la economía, no podemos aislarnos, pero entendamos lo que ocurre en el mundo, pero no estamos en la mira de las tarifas ni maniobras de nadie”.

A su turno el senador, José García (RN) sostuvo que “la cautela que plantea el Banco Central ante la incertidumbre internacional la comparto, porque cuando uno ve los análisis, no se entiende lo que va a hacer la economía de EEUU” y agregó que “pero si se cumple la amenaza para el cobre será difícil mantenernos al margen”.

García precisó que “me llama la atención cuando dicen que Chile ha contado en sus elementos positivos una sólida conducción fiscal. Sin embargo, es el CFA el que nos ha advertido de los peligros que tenemos de mantener presupuestos deficitarios, eso ha dejado de ser una fortaleza y es motivo de gran preocupación”.

Para el presidente de la comisión, Felipe Kast (Evópoli), las dudas se centraron en si “es posible determinar el impacto que tiene el tener una economía abierta en contexto de incertidumbre” y que “tuvimos una inflación auto-infringida por los retiros, pero luego vemos una caída y un rebote ¿por qué se generó?”.