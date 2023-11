Jaraquemada insta por sistema de nombramiento de notarios que minimice riesgos de corrupción y tráfico de influencias

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En medio del debate generado por la reforma al sistema de nombramiento y fiscalización de notarios y conservadores que analiza el Senado, la directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada, instó al Congreso a avanzar en la reforma integral y lograr establecer un procedimiento de nombramientos que minimice los riesgos de corrupción y tráfico de influencias.

En el contexto en que el Gobierno propuso eliminar al Poder Judicial y reemplazarlo por la Alta Dirección Pública en el proceso de nombramientos de notarios, la ejecutivo afirmó que hay que pensar que “quizás no hay una fórmula perfecta”, pero “lo importante es abrir la competencia. Acá cuesta entender que tengan algunas personas más facilidad de acceder a los cargos que otras”.

“Hay muchos notarios (as) que tienen relación con parientes que también son notarios o con personas que estuvieron en cargos de autoridad en los tres poderes del Estado. ¿Por qué ocurre eso?”.

Jaraquemada recordó que un estudio de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de 2018 ya alertaba sobre diversos problemas en el ámbito de notarios y conservadores. “Hay que tener claro que el diseño institucional de los nombramientos puede tener más o menos riesgos de corrupción y tráfico de influencia, por eso creo en un sistema altamente competitivo, en que cualquier persona que tenga ciertas características generales -como el título de abogado, años de carrera y expertise en alguna temática- pueda competir”, dijo.

La idea, añadió, es intentar que las postulaciones sean objetivas y transparentes, con rendición de cuentas “para evitar este posible tráfico de influencia que pudiera haber por cargos que son tan codiciados, porque por lo general no tienen fecha de término y generan rentas bastante altas”.

Experiencia comparada

Jaraquemada consideró “razonable” terminar con los cargos vitalicios de notarios, como lo establece la reforma del Ejecutivo.

“Todas las personas deben tener la posibilidad de competir por estos cargos que, en el fondo, también generan buenas oportunidades profesionales”, expresó. Y acotó: “No me parece bien que esté cerrado a un cierto mundo, en donde por algo se dan estas relaciones de parentescos. Un informe de América Transparente constató que hay muchos notarios y notarias que tienen relación con parientes que también son notarios o con personas que estuvieron en cargos de autoridad en los tres poderes del Estado. ¿Por qué ocurre eso?”.

A su juicio, este no es un sector competitivo: “Acá tenemos el peor de los mundos, un sistema muy cerrado, donde por ejemplo para ser notario suplente hay bastante discrecionalidad y luego tú te pones en un pie de ventaja para ser notario titular y no tenemos inhabilidades, salvo las del Poder Judicial”.

Entonces, planteó, esto se puede perfeccionar y mirar las experiencias comparadas y de Chile en la provisión de cargos públicos.

Consultada por la negativa de los notarios a algunos cambios como pasar al sistema de ADP y limitar sus contrataciones, expuso que “hay que tener claro que los notarios son parte interesada, si bien es relevante escuchar su opinión y experiencia, pero per se tienen un conflicto de interés”.

Por muchos años, rememoró, se ha intentado avanzar en una reforma al sistema registral y no se ha logrado. “Dicen que el lobby notarial ha sido muy efectivo, no puedo afirmarlo, pero al parecer todo indica que es así, esperemos que esta vez sea la vencida y ponernos al día modernizando este sector. Sobre todo en momentos de situación económica que no es la mejor, el reducir los trámites y las tarifas de este sector, siempre puede ayudar”.

Dijo que uno de los temas que más pude contribuir a modernizar el sistema es el uso de las nuevas tecnologías y digitalizar trámites: “Tenemos firma electrónica avanzada y la situación el año 2023 es distinta a décadas pasadas. El mismo estudio de la FNE señala que en casi el 100% de los casos no se respetaban las tarifas máximas establecidas y eso no puede ser. Hay mucho que modernizar y la experiencia de notarios es relevante, pero es una parte interesada y hay que tomarla” como una más.

La semana pasada el Ministerio de Justicia presentó indicaciones al proyecto de ley que reforma el marco regulatorio de los notarios, buscando modernizar el sistema, establecer mayores estándares de transparencia, aumentar la competencia, reducir discrecionalidad en los nombramientos, mejorar la fiscalización y disminuir sus costos.