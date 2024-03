Ley de lobby: ranking de proyectos y parlamentarios con más audiencias

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un número significativo de reuniones por Ley de lobby se han concretado en el Congreso, sobre los más variados temas, en lo que va del año. Gremios, empresas, sindicatos y organizaciones de diverso tipo han concretado encuentros con parlamentarios, tanto de la Cámara como del Senado, con el fin de que estos escuchen sus inquietudes sobre ciertos proyectos que han estado en la palestra y que podrían afectar, ya sea positiva o negativamente, el funcionamiento de determinados rubros.

Las audiciencias en este periodo son muchas más de las que refleja este artículo, pero no necesariamente fueron solicitadas por algún proyecto en particular, ya que muchos organismos se reúnen con los legisladores para presentarles temas o materias que no están en tramitación en el Parlamento, pero que estiman que deberían ser abordadas o, incluso, muchas sólo son encuentros protocolares.

Cabe mencionar que la mayoría de los senadores de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta sostuvieron audiencias relacionadas con proyectos que se están tramitando en la instancia o que, en algún momento, deberán pasar por ella, como es el caso de la reforma de pensiones.

Algo similar ocurre con los representantes de esta comisión en la Cámara. De hecho, esta instancia es la favorita en ambas corporaciones, porque muchos de los proyectos, en algún momento deben transitar por ella.

Por otro lado, muchos de los diputados abordados a raíz de la nueva Ley de pesca o integran la comisión respectiva o representan zonas pesqueras; lo mismo que en el caso de los senadores.

Otros proyectos son más transversales, como la reforma de pensiones o la Ley corta de salud, ya que finalmente todos los parlamentarios votan en la Sala .

Iniciativas que concentran la atención

En lo que va del año, estos son los proyectos en tramitación que en mayor medida han captado la atención de diversas entidades relacionadas con los temas. A continuación, la iniciativa en cuestión y la cantidad de parlamentarios contactados por Ley de lobby.

Ley corta de salud (8).

Nueva ley de pesca (7).

Cumplimiento tributario (5).

Reforma de pensiones (4).

Proyecto “Sernac te protege” (4).

Protección de datos personales (3).

Proyecto que combate el sobreendeudamiento (2).

Parlamentarios más solicitados