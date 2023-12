Macarena Lobos, subsecretaria general de la Presidencia: “Vamos a ampliar el ámbito de aplicación respecto a lo que se va a entender por lobby”

- A casi dos años de Gobierno, ¿hay energía y margen para avanzar en acuerdos, por ejemplo, en el tema de pensiones o pacto fiscal?

- El Gobierno no debe cejar en lograr construir acuerdos amplios y transversales. La experiencia, cuando hemos hecho ese esfuerzo, muestra que ha sido un resultado positivo, como el caso del royalty, las 40 horas, el ingreso mínimo, donde hemos logrado anteponer las necesidades de los chilenos y las chilenas y desde esa perspectiva lograr acuerdos que se traduzcan en mejoras para satisfacer sus necesidades más urgentes.

En el caso de pensiones, si bien ha costado, tenemos un imperativo moral de poder hacer una reforma de pensiones. Sería el tercer gobierno que no logra concretar una reforma de pensiones y, por tanto, aspiro a que sigamos conversando y podamos acercar posiciones. Es muy importante en reformas tan trascendentales, como el tema de pensiones y pacto fiscal, que se logren con un apoyo amplio y transversal. Por eso, en un Gobierno además que no tiene mayoría, uno debe ir a construir esos acuerdos con la oposición y espero que haya esa disponibilidad, así como la tiene el Gobierno, de flexibilizar sus posturas.

- Usted ha participado en distintos gobiernos, ¿cuál es su análisis sobre las dificultades para llegar a acuerdos?

- Hoy tenemos un escenario político mucho más fragmentado que lo que teníamos en antaño y eso, desde luego, pone una carga adicional a construir acuerdos. El hecho, además, que el Gobierno no tenga mayoría parlamentaria en las cámaras es también un desafío adicional. Pero más allá de que existan o no mayorías, uno no debe -cuando gobierna- dejar estas reformas importantes, trascendentales, y lograr construir los acuerdos más amplios. Esa perspectiva, es un desafío permanente, pero no hay que agotar ningún esfuerzo en dialogar con todos.