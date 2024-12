Marcel tras decisión de Tribunal Ambiental de revocar rechazo de Dominga: "Hay que dejar que la institucionalidad funcione nomás"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió esta mañana a la decisión del Tribunal Ambiental de revocar el rechazo del Comité de Ministros a Dominga y asegurar que decisión fue “ilegal”.

"Es la institucionalidad ambiental que estaba operando. Yo no pertenezco al Comité de Ministros, así que no participé en ese proceso, simplemente lo he visto más bien de lejos. Así que hay que dejar que la institucionalidad funcione nomás”, dijo Marcel a periodistas en el marco de un seminario de la Bolsa Electrónica.

Aunque no comentó acerca de si era una señal haberlo postergado y que si los ministros debieron haberse inhabilitado, señaló que la “sobrerregulación no tiene mucho que ver con el tema político, como sabemos el Gobierno ha propuesto un proyecto de reforma a la ley ambiental, que hace varios cambios en la materia y eso es la definición que ha tomado el Gobierno.

Sobre qué señal muestra para el resto de proyectos de inversión, aseguró que “esto lo que muestra que la institucionalidad de todas maneras funciona”.