Oficialismo apela a la unidad y descarta un nuevo proceso constitucional

Desde muy temprano la tendencia mostraba que la opción “en contra” se impondría sobre el “a favor” y, ya con el 99,33% de las mesas escrutadas, los partidarios de rechazar la segunda propuesta constitucional que se le ofrecía al país, respiraban tranquilos pues los chilenos se inclinaban por mantener la actual Carta Fundamental, que tras una serie de modificaciones durante las últimas décadas les pareció más viable que el texto ofrecido.

La incertidumbre respecto al resultado del plebiscito se percibía en el ambiente desde muy temprano y la prensa tenía los ojos puestos en los exPresidentes, que desde mucho antes habían expresado su postura. El pronunciamiento de la exjefa de Estado Michelle Bachelet por la opción “en contra” había generado todo tipo de reacciones de parte de la oposición, de lo que se hizo cargo tras emitir su sufragio.

“Tenemos por delante la urgente necesidad de sintonizar la agenda del Chile real con las prioridades del sistema político, esto es: seguridad, crecimiento económico, empleo, pensiones, salud y educación”, señaló la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, evitando provocar a la oposición.

Consultada ayer por la prensa acerca de las críticas y las acusaciones de mentir respecto al contenido de la propuesta, Bachelet refutó: “No miento, no ando buscando nada, hay otra gente que quiere ser Presidente, que quiere ser otras cosas, yo no ando buscando nada, así es que no tengo por qué mentir”, sentenció Bachelet, quien añadió que “si hay gente que aspira a gobernar en el futuro, tiene que entender que gobernar es llegar a acuerdos, si no son capaces de entender, imaginarán que no son capaces de gobernar”.

La exmandataria defendió su postura, aseverando que “prefiero algo malo, que algo pésimo”, generando un cierto grado de tensión en las primeras horas de la jornada electoral.

Sin embargo, durante el resto del día, el proceso se realizó en total normalidad y pasadas las 17:30 horas, los presidentes de las tiendas oficialistas comenzaron a congregarse en dependencias del Partido Socialista (PS) para conocer el resultado del proceso. El ánimo de dirigentes y parlamentarios presentes en la sede fue mejorando en la medida que comenzaron a escrutarse los votos.

Aunque todos coincidían en que no había nada que celebrar fuera cual fuera la opción que se impusiera, era imposible para los representantes del oficialismo borrarse la enorme sonrisa que se fue dibujando en sus rostros en la medida que notaban que la tendencia que se estaba imponiendo era el “en contra”. No obstante ello, la postura oficial era no dar muestras de celebración, por lo que algunos parlamentarios se manifestaron contrarios a la señal triunfalista del secretario general del PS Camilo Escalona, quien alrededor de las 19:00 horas se asomó a uno de los balcones del segundo piso de la casona de la colectividad, junto a los vicepresidentes Fanny Pollarolo y Arturo Barrios, con banderas chilenas, a festejar la ventaja que estaba obteniendo su preferencia.

Relato de unidad

Ello, no solo porque algunos oficialistas estaban convencidos de que no había nada que celebrar, dado que cualquiera de las opciones que se impusiera, la derecha tenía las de ganar, sino también porque según la coordinación que los partidos oficialistas habían acordado con el Gobierno, pese al triufo del “en contra” había que tener un relato de unidad. Convencidos de que la oposición se trabaría en una disputa interna con el Partido Republicano, por negarse a llegar a acuerdos con el oficialismo en la elaboración de la propuesta, se abrirá un espacio de negociación con Chile Vamos para avanzar materias como la reforma de pensiones y el escurridizo pacto fiscal.

Esa postura quedó de manifiesto al momento de la conferencia de prensa, ya que cerca de las 20:00 horas se comenzaron a instalar los presidentes de los partidos oficialistas, liderados por la timonel del PS, Paulina Vodanovic, en la testera, para hacerse cargo del triunfo de su opción. Momento en que la dirigenta leyó una declaración, en la que entre otras cosas destacó que el clima político ha estado marcado por la “discordia y la polarización” y advirtió que de parte de las fuerzas presentes no habrá “revanchismo”, dijo.

“Hoy ha quedado claro que Chile rechaza la consolidación del modelo de AFP y de isapres, poniendo una vez más en el centro de las preocupaciones nacionales, la necesidad de construir un gran acuerdo que modifique estructuralmente estas dos sentidas demandas”, señaló Vodanovic.

Más importante aún, en el marco de lo exigido por la oposición y con la presencia desde el timonel del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, hasta dirigentes de la Democracia Cristiana (DC), la presidenta del PS aseguró que “tal como declaramos en su momento, nuestros votos no estarán disponibles para un tercer proceso”, cerrando la puerta a un nuevo intento constitucional.

Y advirtió que “tenemos por delante la urgente necesidad de sintonizar la agenda del Chile real con las prioridades del sistema político, esto es: seguridad, crecimiento económico, empleo, pensiones, salud y educación”. Y enfatizó que “es tiempo de construcción, acuerdos, trabajo y unidad”.

