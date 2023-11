Presidenta de la CMF y caso Factop: "Si la empresa o sus representantes trataron de influir sobre algún funcionario de la institución, no hubo efecto alguno"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La polémica sobre los audios en el caso Factop, que involucran a abogados como Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos en eventuales pagos de coimas a funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y el Servicio de Impuestos Internos (SII), aterrizó esta mañana en el Congreso.

Esto, ya que la presidenta de la CMF, Solange Berstein, y el director del SII, Hernán Frigolett, acudieron a la comisión de Hacienda de la Cámara Alta para entregar información adicional sobre el caso, que ha derivado hasta el minuto en inicios de sumarios internos y presentaciones de acciones penales para determinar responsabilidad tanto de actores externos como ligados a las mismas instituciones fiscalizadoras.

Primero fue el turno de la timonel del Consejo de la CMF, quien entregó una cronología de los hechos para respaldar su visión de que las eventuales acciones mencionadas en el registro de audio no afectaron las decisiones del fiscalizador.

“Los documentos tributarios falsos son una preocupación permanente y la mayoría de las querellas que hemos presentado en el último tiempo son por facturas falsas”, indicó Hernán Frigolett.



“Los hechos comprueban que la CMF actuó con máxima severidad, proactividad, diligencia e independencia” en el caso STF y Factop, dijo Solange Berstein.

Así, narró que el registro donde participarían Hermosilla, Villalobos y el empresario Daniel Sauer habría sido grabado el pasado 22 de junio, en circunstancias que el 5 del mismo mes ya se habían hecho públicos cargos presentados por la CMF contra los ejecutivos y controladores de STF Capital Corredores de Bolsa y Factop Corredores de Bolsa de Productos. De hecho, en agosto la comisión aplicó sanciones drásticas contra ejecutivos y controladores de dichas sociedades, como inhabilidades para ejercer cargos en entidades reguladas por la CMF. También, en dichas fechas se presentaron denuncias en la materia ante el Ministerio Público.

"El proceso es extraordinariamente diligente y riguroso y terminó con sanciones drásticas", defendió Berstein ante los senadores.

También, la presidenta del Consejo detalló que el lunes 13 de noviembre un funcionario de la Unidad de Investigación de la CMF recibió el audio que ha levantado la polémica, un día antes de que fuera publicado por Ciper. El martes 14, el fiscal de dicha repartición, Andrés Montes, informó al cuerpo colegiado sobre la denuncia, por lo que el miércoles 13 el Consejo sesionó de forma extraordinaria para abordar el tema y dar a conocer el inicio de una investigación interna para determinar la veracidad de las denuncias expuestas en el registro.

Presiones no habrían dado resultado

La economista agregó que la institución actuó "correctamente" al fiscalizar y sancionar a STF Capital Corredores de Bolsa, sus ejecutivos y dueños, ya que durante los últimos cinco meses ha detectado "infracciones graves" y tomó decisiones para "proteger a los inversionistas y al mercado", lo mismo -dijo- en el caso de Factop Corredores de Bolsa de Productos.

"Es entendible la conmoción pública ocasionada por lo revelado en el audio. Sin embargo, no debe olvidarse que se trata de la parte sancionada por la CMF. Si la empresa o sus representados trataron de influir sobre algún funcionario de la institución, no hubo efecto alguno. Los hechos comprueban que la CMF actuó con la máxima severidad, proactividad, diligencia e independencia", continuó la autoridad.

Asimismo, agregó que en la historia de la CMF y previamente como Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), el organismo nunca se ha visto involucrado en casos de sobornos.

"Estamos disponible para colaborar con el Ministerio Público al mismo tiempo que se desarrolla nuestra investigación interna. Y por cierto estamos disponibles para colaborar con el Congreso en lo que estime necesario", agregó Berstein.

La timonel de la CMF también entregó un respaldo a los funcionarios del organismo, quienes dijo "cuentan con la confianza del Consejo para el desempeño de sus funciones, en tanto esta situación se aclare".

"La CMF continuará trabajando con el mismo compromiso de siempre. No dejaremos de supervisar, fiscalizar, investigar, sancionar, entre otras tareas que realizamos con miras al correcto funcionamiento del sistema financiero y todos sus participantes, especialmente clientes. Es importante el esclarecimiento de este caso, pero también el debido ciudado a las instituciones y un trato justo a la CMF y sus funcionarias y funcionarios", cerró.

Finalmente y ante las consultas de senadores, Berstein señaló que no puede referirse a la situación del fiscal Montes, quien es mencionado en el audio de Villalobos, Hermosilla y Sauer: "No me puedo referir al caso del fiscal Montes, ya que lo que dice el audio es parte de la investigación interna y no me puedo pronunciar. Aquí se actuó de manera diligente, la Unidad de Investigación levantó cargos antes de los audios y la sanción fue después del audio. La Unidad de Investigación hizo su rol".

La arista tributaria

Luego de Berstein, fue el turno de Frigolett, quien advirtió desde ya que el deber de reserva tributaria implica que el servicio no puede referirse en detalle a las investigaciones en curso, tanto para determinar responsabilidades de terceros como de funcionarios del SII.

Por lo tanto, el economista se refirió a la arista tributaria del caso, luego de que uno de los socios de Factop, Rodrigo Topelberg, reconociera que la sociedad emitía facturas falsas.

"Los documentos tributarios falsos son una preocupación permanente y de hecho la mayoría de las querellas que hemos presentado en el último tiempo son por facturas falsas", se limitó a señalar Frigolett, quien planteó que la entidad se enteró de la existencia del audio el martes 14, cuando Ciper lo dio a conocer al público.