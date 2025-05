Edwards: “Nos achanchamos y la consecuencia de eso fue que no hay empleos nuevos de buena calidad”

El economista plantea además que como país “nos achanchamos y la consecuencia de eso fue que no hay empleos nuevos de buena calidad”.

En esta nueva versión de La Cadem en Diario Financiero el entrevistado fue el reconocido economista Sebastián Edwards, Profesor de UCLA, California, Estados Unidos, e integrante del equipo de 18 expertos que asesora a Hacienda en lo que respecta a la guerra comercial, entre otras cosas; quien no le hizo el quite a ningún tema, ni económico ni político, manifestando incluso su curiosidad sobre quiénes serán los "orejeros" del presidente Gabriel Boric, a propósito de la situación del país.

De hecho, expresó su convicción de que no es tan difícil pensar que la economía estará mejor el próximo año, dado lo mal que está ahora. Y a ello agregó que “este año electoral hay mucha incertidumbre y la situación internacional agrega a esa incertidumbre. Así es que no estoy completamente seguro que este año vaya a ser, como diría Leonel Sánchez, más mejor que el anterior”.

Sin embargo, alertó acerca de algo que le parece importante aquilatar y es que “Chile era el número uno en América Latina y hoy día es número tres; y, si a Millei le va bien, vamos a ser el número cuatro (…). Hay ese peligro, que no es inminente, no va a ser el próximo año, pero de que Chile vuelva a sus orígenes, que son unos orígenes de país pobre, pero honrado –subrayada la parte pobre, no tanto la parte honrada-; entonces, creo que queremos ser un país próspero, pero honrado”.

Consultado acerca de qué debería hacer Chile para dejar atrás una década de bajo crecimiento y recuperar tasas del 4% hacia arriba, Edwards planteó que, en su opinión, es un concepto “demasiado abstracto” y, en ese sentido, desde el punto de vista del economista, el verdadero problema de la economía es que Chile “no ha creado empleos de calidad hace 10 años” y esa debiera ser la base de la discusión, porque “el objetivo debiera ser crear empleos formales y de calidad”.

Pero lo que ha pasado en nuestro país, enfatiza, es que “Chile dejó de tener una visión de cuál debiera ser la estrategia de crecimiento, hay una especie de achanchamiento a todos los niveles; y en un mundo dinámico donde hay países que tienen tanta hambre por prosperar, como nosotros, y donde hay mucha competencia y donde esos países tienen una ventaja sobre Chile, que es que están mucho mejor ubicados geográficamente. Nosotros estamos muy lejos y eso es una maldición”.

Aun cuando, acto seguido, aclaró que nuestro país tiene una “bendición”, que es que tiene muchos y muy buenos recursos naturales, pero “nosotros nos achanchamos y la consecuencia de eso fue que no hay empleos nuevos de buena calidad y la conversación debiera estar alrededor de cómo creamos nuevos y mejores empleos”, advirtió.

Progresistas, ¿un problema económico?

El economista también advierte que en la actualidad “hay un hambre de parte de un grupo generacional y del progresismo más joven, por el tema medioambiental y regulatorio, ha habido una captura de la economía, de los reglamentos, las leyes, lo que se ha llamado permisología, que tiene al país trancado”. En este sentido, añadió que no se pueden crear empleos si no se crean empresas, para lo cual es necesario invertir y, de algún modo, la permisología no permite invertir, lo que implica que “no hay una visión moderna e inteligente de enfrentar este problema”.

A tal punto que estima que lo que se hace es parchar normas. El economista cree que “la reforma a la permisología de Nicolás Grau va en la dirección correcta, pero es sumamente tímida, va a reducir el número de días en 30%. Eso significa que vamos a seguir estando 40% por encima de las metas que teníamos hace unos pocos años”.

Por eso propone la máxima de “derogar para reemplazar” las leyes que impiden avanzar en materia económica, lo que si no se tiene mayoría en el Congreso –opina– se consigue “conversando”, “convenciendo”, a quienes se muestran reacios. Y así llegó a la que –a su juicio– es una gran incógnita que es “con quién habla el Presidente”, la importancia de ello –aclara– estriba en que conversando se puede convencer y ser convencido, algo que faltaría en el mundo político, pese a lo cual apela a “una gran conversación nacional en torno a una nueva visión de desarrollo y a cómo la idea de crear mejores, buenos y formales empleos puede llevarnos más adelante”.

De hecho, además de solucionar el problema de la permisología, el economista fue enfático en que “Chile necesita puertos de primer nivel y necesita agua; Chile sin agua no es viable. Eso significa que hay que hacer una ley de emergencia de desalinadoras, de embalses y de canales; y nada de eso le gusta a los progresistas”, se lamentó.

Incluso entró al debate entre el ministro de Hacienda, Mario Marcel, con el Consejo Fiscal Autónomo, en el sentido de opinar que su “rol es tirarle las orejas a los ministros de Hacienda, cuando no tienen controladas" las cuentas fiscales.