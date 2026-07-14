Definitivo: no hubo acuerdo para adelantar la votación de la ley miscelánea para este martes y el Senado la discutirá este miércoles hasta total despacho

Los comités parlamentarios acordaron que se adelantará en una hora el inicio de la sesión, que partirá a las 15:00 horas. Se acordaron dos minutos para alegar admisibilidades de indicaciones y 10 minutos para intervenir durante todo el debate por cada senador.

“Se mantiene la votación en particular del proyecto de Reconstrucción para el miércoles 15 en el Senado”, informó por sus redes sociales la Presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN), descartando la posibilidad de que la discusión de la normativa se adelantara un día para este martes, como era la intención de La Moneda.

En la reunión de comités de senadores de esta mañana, se confirmó la decisión inicial de votar hasta total despacho el proyecto de reactivación y reconstrucción nacional este miércoles, a pesar de que el texto fue despachado a la Sala desde la comisión de Hacienda la tarde del lunes mucho antes de lo esperado.

Trascendió que los comités del Senado que no dieron el acuerdo para adelantar la votación fueron el Comité Unido (FA, PC, DC; y FRSV) y el del Socialismo Democrático (PS, PPD y PL).

Otra decisión adoptada por los comités es que se adelantará en una hora el inicio de la sesión, que partirá a las 15:00 horas. Se acordaron dos minutos para alegar admisibilidades de indicaciones y 10 minutos para intervenir durante todo el debate por cada senador.

La senadora Yasna Provoste (DC) adelantó que como Comité Unido van a aprobar solamente los primeros tres primeros artículos relativos a la reconstrucción de las zonas afectadas por incendios en Valparaíso, Biobío y Ñuble.

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