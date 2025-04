Embajador Juan Gabriel Valdés: “Lo mejor sería buscar una negociación bilateral con EEUU para entender los problemas que nos llevan al 10%”

Para el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, el anuncio de un arancel de 10% a las exportaciones al país norteamericano no fue ni una sorpresa ni un alivio.

Cuenta que ya tenía cierta información previa de las políticas comerciales que informó el miércoles el Presidente Donald Trump, estando en conocimiento de que sería una base de 10% y que se concentrarían en los países con los que tienen mayor déficit comercial. “Y como Chile no es el caso, no creí nunca que fuera más de 10%. Pero lo del 10% fue algo que circuló”, señala.

“Esto tiene que ser revisado primero por la Comisión Administradora del TLC y eso pasa en junio”.

-¿Cómo se toma que sea solo 10% para Chile?

-Estamos intentando entender bien las razones del 10%. Chile tiene un 0% de arancel con EEUU por el Tratado de Libre Comercio (TCL). Y, por lo tanto, suponemos que este arancel se debe básicamente a lo que EEUU llama medidas no arancelarias o barreras no arancelarias, que puede tener muchas explicaciones si uno mira las últimas publicaciones de la Oficina del Representante Comercial de los EEUU (USTR, por su sigla en inglés).

Ahora, hemos solicitado una reunión con el USTR para el nivel de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) y estamos esperando que se nos conteste. Pero tenemos claro que se han establecido aranceles a 168 países y naturalmente que Chile no estará entre las prioridades, por cuanto tiene uno de los más bajos. Entonces, cuando esto pueda ocurrir vamos a tener la presencia de la Subsecretaria aquí para poder plantear las preguntas razonables de por qué razón se aplicó este 10%.

En segundo lugar, el día 12 de junio se reúne la Comisión Administradora del TLC con EEUU en Santiago. Pero diría que todavía hay mucho desconcierto aquí en Washington y hay muy poca gente a quien preguntarle exactamente por qué se adoptó esta decisión.

- Ahora que conocemos el anuncio, ¿qué es lo que viene para la parte chilena?

- Esta la reunión de la Comisión Administradora del Tratado, que va a ser la más importante, por cuanto ahí hay que explicarse las razones por las cuales el tratado no protege a Chile de ese 10%, que era lo que nosotros esperábamos.

En segundo lugar, hay que pensar de que la situación de México y de Canadá, también indica que si bien se les aplica un 25% de tarifa para los automóviles y para otra maquinaria y herramientas, el sector agrícola mexicano seguirá con cero arancel. Entonces, si eso es así, para un TLC como el que tiene México con EEUU, porque no es igual con el TLC con Chile, es una explicación que es razonable que nosotros demandemos.

Dicho eso, vamos a tratar con los actores que nos puedan aclarar esta situación. Estamos además dedicados a trabajar el tema del cobre y de la madera, por cuanto hay investigaciones que son propias de esos dos productos.

Hoy estaban dos seminarios sobre el tema de los aranceles y los economistas norteamericanos opinan -la mayoría- de que aquí hay una apertura de negociaciones. Y, por ende, tenemos que negociar.

- Chile y EEUU tienen un TLC ¿Esto permite el arancel de 10%? ¿Qué herramientas hay para negociarlo?

- Esto tiene que ser revisado primero por la Comisión Administradora del TLC y eso pasa en junio. Ahora, naturalmente que hay otras medidas que Chile puede adoptar, pero esas ya son decisiones de carácter político y no me quiero aventurar en qué vamos a hacer. Es claro que no estamos hablando en ningún caso de represalias arancelarias ni nada por el estilo, pero habría que ver exactamente si la OMC constituye un foro en el cual esto vale la pena plantearlo. Yo creo que lo mejor sería buscar una negociación bilateral con EEUU para entender exactamente dónde están los problemas que nos llevan a tener 10% de arancel a juicio de ellos, de tal manera de poder contestar esas inquietudes y de ir solucionando.

- Pero el TLC permite un diálogo…

- Por supuesto, es un espacio que facilita el diálogo entre los dos países sobre estos temas. Por lo tanto, hay que darle a la Comisión Administradora en este caso la importancia que tiene, buscar resolver aquellas dificultades que un país observa en el comportamiento comercial del otro.

Pero naturalmente que en este momento en EEUU se hace difícil conseguir atención sobre lo que está sucediendo con los países que tienen menos aranceles (...).

Por lo tanto, es muy temprano para estar tomando decisiones definitivas, pero si es lo que hay que hacer es recabar información y a eso estamos dedicados.

-El cobre quedó afuera de los últimos anuncios a pesar de los temores que se generaron tanto en Chile como Estados Unidos. ¿Qué expectativas tienen sobre un posible arancel al mineral?

- Hay que entender claramente que los aranceles sobre el cobre podrían solamente perjudicar al consumidor norteamericano, por cuanto Chile entra como exportador desde hace mucho tiempo en Estados Unidos, particularmente Codelco, con clientes absolutamente ya habituados a una relación sólida, permanente y seria. Por lo tanto, ellos mismos han manifestado en distintas formas en las presentaciones que se han hecho ante el Departamento de Comercio el interés de que no se aplique un arancel, sino que se declare el cobre como estratégico.

Los otros posibles suministradores, son el Perú, que no alcanzaría a cumplir con las cuotas. Y, en segundo lugar, el Congo, que es una situación impredecible desde el punto de vista de seguridad. Chile es el principal productor de cobre del mundo y es el principal vendedor de cobre en EEUU. Yo creo que eso ha sido siempre muy valorado y esperamos que se valore ahora también.