Juan Ignacio Piña y lo que viene en Caso Audios: "Hay varios capítulos y corremos el riesgo de que sean varias temporadas"

El expresidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Juan Ignacio Piña se refirió este martes al efecto del Caso Audios sobre el Estado, afirmando que "hay varios capítulos y corremos el riesgo de que sean varias temporadas. La sensación que está quedando es de una generalización absolutamente brutal".

Según Piña, “las últimas encuestas están dando unos resultados pavorosos respecto de la desconfianza de las instituciones y la percepción de corrupción”.

Durante la entrevista en Radio Infinita, el ex funcionario reiteró que “tenemos un sistema político que no goza de ninguna confianza (...) estamos en ese momento tan crítico en que la discusión es simplemente si somos un país corrupto o si nos faltan tres minutos”.

A juicio de Piña, “la falta de modernización del Estado está funcionando como una caja de resonancia para que esas fisuras sean llenadas con corrupción”.

Para hacer frente a la situación, Juan Ignacio Piña sugirió atender los problemas respecto del sistema de nombramiento de jueces apuntando al rescate del mérito. “También necesitamos aumentar la sensación de control estatal, está siendo muy visible la falta de asimetría que hay entre las obligaciones que se están imponiendo al sector privado respecto del manejo de la corrupción. ¿y qué está pasando al otro lado?”.

El expresidente del CDE fue enfático al asegurar que “el problema es que el sistema político no da el ancho para entender que tiene que autolimitarse”.

Poniendo como ejemplo que quisieran llevar adelante modificaciones penales que establezcan nuevos delitos, Piña explicó que esto “debería tener un informe financiero sobre el efecto en el sistema penitenciario que eso produce, cosa que en este país no ha pasado nunca y por eso tenemos las cárceles como las tenemos".

El ex funcionario precisó que, la existencia de estos informes financieros se traduciría entonces en un problema, pues “sería de iniciativa exclusiva del Presidente de la República y, por lo tanto, los parlamentarios perderían la posibilidad de promover nuevas leyes; y no están disponibles para renunciar a ese foco. Mientras eso no ocurra, esto va a seguir funcionando como una caja de resonancia por irresponsabilidad institucional”.