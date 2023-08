La fórmula de Moisés Naím para que Chile sea ejemplo en reformas: "Alianzas, pero con gente que tú detestas"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

"La vida te da sorpresas, sorpresas nos da la vida". Con esta frase del cantautor panameño Rubén Blades, Moisés Naím, reconocido escritor, columnista y analista político venezolano, comenzó su presentación de poco más una hora en la que desenmarañó el momento social y político que se vive hoy en el mundo.

Frente a un concurrido salón en el Hotel W, y gracias a la invitación de La Otra Mirada -iniciativa creada por el empresario Nicolás Ibáñez-, Naím aseguró frente a la audiencia que están ocurriendo “profundos cambios” de carácter global, en un “mundo lleno de diagnósticos, pero de pocas actuaciones”.

Citando nuevamente a otro autor, esta vez a José Ortega, Naím diagnosticó el gran problema: "No sabemos lo que nos pasa, y eso es precisamente lo que nos pasa, el hecho de no saber lo que nos pasa..." Para el analista y autor de best sellers, esa frase capta lo que está pasando en el mundo hoy en día.

Están ocurriendo varios cambios. El autor de El Fin del Poder y La Revancha de Los Poderosos, entre otros sucesos editoriales, destacó varios como el cambio climático, el aumento de la conflictividad social o el hecho de tener a dos superpotencias enfrentadas (China y Estados Unidos).

En materia de avances tecnológicos, el ex director del Banco Central de Venezuela, aseguró que la inteligencia artificial es una “maravillosa tecnología”, la cual cree que va a "cambiar drásticamente nuestra manera de vivir". La edición genética también abriría “puertas extraordinariamente positivas".

Pasando a una mirada más sociopolítica, el escritor mencionó como una problemática la agudización de la desigualdad. Para Naím, la "coexistencia pacífica" con esta es "difícil de sostener".

En un escenario fragmentado, es que aparece la antipolítica, sugirió. Esta idea de reforma, de “que se vayan todos”, sería un fenómeno global, “aplicable a casi cualquier parte del mundo”, señaló.

Populismo, polarización, posverdad

Así, nace una nueva forma de hacer política. Naím la bautizó como las tres p: populismo, polarización y posverdad.

El populismo estaría simbolizado por el líder argentino Juan Domingo Perón, a quién el escritor llama el “padre fundador del populismo moderno latinoamericano”. La polarización, representada por el ataque al Capitolio de Estados Unidos, y la posverdad, en las redes sociales. “Esta cosa de estar viviendo sin saber en quién creer, qué creer que es verdad”, postuló.

"Una característica central de las tres p es que se mimetizan", dijo Naím, y explicó que los líderes autocráticos se hacen pasar por demócratas. Para él, la democracia vive una época de peligro de extinción. 73 países han disminuido el puntaje agregado de libertad desde 2006, se leía en la pantalla del Hotel W.

Existe también una “necrofilia política”, lo que sería esta obsesión por ideas políticas muertas.

Su diagnóstico sobre Chile

En Latinoamérica “está trancado el juego”, postuló Naím. El análisis es más duro aún: "Nunca va a haber progreso si no se destranca esto".

“América Latina no puede ser entendida si no se entiende cómo está funcionando el crimen”, situación que preocupa al autor. Hay “sociedades fracturadas”, lo cual hace más difícil el funcionamiento del Estado.

Pero, ¿qué ocurre en Chile?

El columnista afirmó que hoy la identidad política ha tomado un vuelco. “Es hacia mi género, mi color de piel, (...) religión, etc.”, y puso como ejemplo la celebración del triunfo del Presidente Gabriel Boric, a quien también calificó como un líder del tipo de las tres P. Estaban todas las banderas en el evento, pero faltaba una: la de Chile.

Al ser preguntado por si el polémico Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, entraba en este perfil de líder antipolítico, el venezolano declaró: “Bukele calza con todos los puntos, al igual que Boric”.

Frente a un complejo panorama sociopolítico, a juicio del autor, Chile necesita acuerdos.

Para Naím, el manejo de la izquierda en el país en temas de crecimiento fue “maravilloso”. "Chile fue el ejemplo del mundo", soltó durante la jornada.

"Eso hay que rescatarlo", dice el oriundo de Venezuela. “Yo tenía la esperanza de que se pudiera ver un tipo de acuerdo que llevara a que se relanzara la economía y se generaran condiciones económicas que tomaran en cuenta la insatisfacción de la sociedad”, manifestó.

“Pero también pensé, si Chile fue el campeón mundial de las reformas económicas y el ejemplo para el mundo, por qué no puede ser el ejemplo para el mundo de las reformas políticas”, agregó.

¿La fórmula para lograrlo? Requiere de alianzas, dice el autor. "Con gente que tú detestas", agregó.

"Son necesarias alianzas basadas en amplios acuerdos nacionales y multisectoriales (...) las sociedades incapaces de hacer alianzas se estancarán", enfatizó.

"Chile ya lo hizo", y para Naím, "está muy bien posicionado para lograr estas alianzas". "Es hora de volver a intentar", dijo el venezolano antes de bajar el telón y pasar a recibir una ovación de la atenta audiencia que siguió sus palabras.