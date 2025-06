La fórmula de Winter para devolver el IVA a familias más vulnerables por compras de alimentos y pago de cuentas básicas

“Devolver el IVA es justicia”, señalaba un letrero en una cafetería en San Miguel donde el candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, presentó su propuesta para la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) -hoy de 19%- que pague el 40% de los hogares más vulnerables por sus compras en alimentos o por cuentas en servicios básicos.

El abanderado del FA explicó que el sistema está enfocado en las familias del 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares.

En función de esta idea, se estima que recibirán cerca de $500 mil al mes en sus Cuenta RUT, a través del bolsillo electrónico y dicho monto podrá usarse para comprar alimentos o pagar cuentas básicas como luz, agua o gas.

Winter indicó que “en Chile todos pagamos el mismo IVA, pero no todos lo sentimos igual. Mientras las familias más ricas apenas lo notan, para millones de personas ese impuesto significa postergar necesidades básicas. Eso no es justo”.

Afirmó que “no puede ser que el Estado se sostenga sobre la espalda de quienes no llegan a fin de mes” y se preguntó ¿por qué le cobramos casi un quinto de su sueldo en IVA? No, a los que no llegan a fin de mes no les cobremos IVA por comprar pan, leche y pagar la luz”.

El candidato señaló que en Chile “las dos millones de familias más vulnerables pagan el mismo IVA por sus compras que los más ricos del país. Terminaremos con esta injusticia”.

Explicó que a su juicio “la estructura tributaria que tenemos hoy es totalmente injusta, y quienes digan que esto va a perjudicar las arcas fiscales, les vamos a decir, bueno, haremos una reforma tributaria en donde les vamos a cobrar más impuestos a las personas que tienen millones de dólares, porque vamos a hacer una estructura tributaria más justa”.

La medida considera un gasto anual de US$ 1.500 millones y se enmarca dentro de una reforma tributaria estructural recordando que propone en su programa un impuesto al 0,1% más rico del país.