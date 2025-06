Parlamentarios y timoneles de partidos cuestionan “autocomplacencia” y falta de propuestas claras en la Cuenta Pública 2025

Luego de 2 horas y 31 minutos de discurso, el Presidente Gabriel Boric entregó este domingo su última Cuenta Pública ante el Congreso. El Jefe de Estado abordó los avances en temas como seguridad, pensiones, salud, economía, migración y relaciones internacionales, y presentó anuncios hacia el futuro, en sus últimos meses de mandato.

Sin embargo, las reacciones desde el Congreso no se hicieron esperar. Parlamentarios y líderes de partidos del oficialismo y la oposición, coincidieron en que el discurso del Mandatario tuvo un tono “autocomplaciente”, omitió definiciones clave y entregó escasas propuestas concretas para enfrentar desafíos en ámbitos como seguridad y crecimiento económico.

Alberto Undurraga, presidente de la DC: “Muy autocomplaciente”

Para el diputado y presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, la Cuenta Pública 2025 tuvo “altos y bajos”. Entre los aspectos positivos, destacó el llamado del Presidente a alcanzar acuerdos, como en el caso de la reforma de pensiones, y su actitud frente a las investigaciones por los recientes episodios de corrupción.

No obstante, Undurraga fue crítico en temas como crecimiento y seguridad. A su juicio, el Mandatario fue “muy autocomplaciente” y no entregó medidas relevantes para reactivar la economía ni enfrentar la inseguridad. “No menciona cómo recuperar el crecimiento económico, ninguna medida relevante ahí. Y de la misma forma, tampoco menciona nada respecto a la infraestructura crítica y las reglas del uso de la fuerza”, dijo.

Ximena Rincón, presidenta de Demócratas: “No aborda los principales puntos para salir de la mediocridad”

La senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, expresó preocupación ante la omisión del Presidente en temas como la Fiscalía Supraterritorial o la “urgencia” del proyecto de ley que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. En materia de delitos, señaló que “si bien es cierto que uno puede ver un quiebre de tendencia, las cifras entregadas no pueden asegurar que esto va a ser permanente”.

En lo económico, cuestionó las cifras entregadas por el Mandatario y señaló que “aunque quiera dar cuenta de una situación distinta, lo que hace es escoger las manzanas más bonitas. Y lamentablemente los números no mienten. Cuando uno mira los indicadores del país, estamos bajo el promedio y estamos creciendo menos que el promedio mundial y estamos bajos dentro de Latinoamérica. Chile dejó de ser el país que era y esta cuenta no aborda los principales puntos para salir de la mediocridad”.

La senadora enfatizó en el factor económico como el punto más débil de esta administración, y agregó que “el Gobierno no tuvo ninguna crisis internacional de gran magnitud hasta abril del 2025 y los resultados fueron paupérrimos. Veremos cómo termina”.

Andrés Jouannet, presidente de Amarillos por Chile: “Una proclamación para el 2029”

El diputado y presidente de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, calificó el discurso de Boric como una “proclamación para el 2029” dirigida solo a la izquierda, y criticó la falta de propuestas concretas en materia de seguridad, principalmente en el caso de la Macrozona Sur. Boric “se esconde detrás de la Comisión de Paz y Entendimiento, pero la verdad en La Araucanía seguimos teniendo terrorismo y propuestas concretas, nada”, comentó.

Jouannet también cuestionó el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo con plazos -hasta la semana 14 de gestación- y afirmó que “vamos a votarlo en contra”. En materia económica y de salud, señaló que “el país está peor que antes” y que los avances presentados por el Presidente reflejan “una autocomplacencia”. Por último, el diputado se refirió a las declaraciones de Boric sobre Israel, e indicó que “atenta contra la seguridad del país”.

Ricardo Lagos Weber, vicepresidente del Senado (PPD): Vivienda y transporte

El vicepresidente del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD), se refirió a los avances expuestos materia de vivienda, como el plan habitacional para recuperar viviendas tras incendios, y dijo que “me habría gustado una frase del tipo: ‘Llamo al Ministerio de Vivienda, a la autoridad encargada de la reconstrucción, a acelerar el trámite’. Con eso habría entendido que había una implícita autocrítica, que el proceso ha sido lento, como el mismo ministro de Vivienda, Carlos Montes, lo ha dicho”.

Respecto de la ampliación del transporte público eléctrico en regiones, Lagos Weber se refirió a los atrasos para llevar a cabo el proceso.

“Me habría gustado oír que va a haber un compromiso para llevar a cabo la licitación del transporte público, que no se hace desde el 2011. Ha pasado por el Gobierno de Piñera uno y dos, Bachelet dos, y de Boric, y ahora recién está en Contraloría para la toma de razón de la licitación. Entonces, creo que estamos atrasados en eso”, agregó.