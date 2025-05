Senador Galilea y ProCultura: “El Presidente Boric ha hecho declaraciones correctas y no se ha subido a teorías conspirativas”

El senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, como todos en Chile Vamos, está enfocado en apoyar a la candidata de sector, Evelyn Matthei, para que llegue a La Moneda. Por lo mismo, entre los proyectos que se tramitan en el Congreso le otorga especial importancia a la reforma política, a través de la cual se busca dar gobernabilidad al Congreso y permitir una mejor coordinación con el Ejecutivo.

Sobre esta esa iniciativa, el dirigente destaca el aspecto que “tiene que ver con poner umbrales mínimos de votación en los partidos para que puedan elegir parlamentarios. También algunas otras normas que fortalecen a los partidos políticos, evitan la dispersión demasiado grande, que redunda en una dificultad para cualquier Gobierno, sea de derecha o de izquierda, de llegar a acuerdos, de tener una mucho mejor vinculación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo”.

- En la Sala del Senado se ha dilatado la votación y en la Cámara no parece fácil, ¿cómo lo ve usted?

- Con bastante probabilidad, va a ser aprobado en el Senado. De ahí va a la Cámara, donde ya se escucha que podría haber dificultades con la norma del umbral de 5% como mínimo para elegir diputados de un partido. Si consideraran que hay que hacer alguna modificación, alguna transición para que esto se aplique en su totalidad, estamos dispuestos a analizarlo.

- ¿Es posible que este proyecto se apruebe realmente?

Se ha demorado la votación en la Sala del Senado, pero muy probablemente se apruebe. En la Cámara van a existir dificultades, porque ya se ve que hay grupos que no están convencidos de lo del umbral. Paralelamente, es posible que hagamos algunas modificaciones a la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios, que van en el sentido de poner normas un poco más estrictas a la conformación de partidos políticos.

- ¿Partidos políticos fuertes contribuyen a una mejor democracia? Pero en Chile menos del 1% tiene militancia.

- Sin duda que la democracia requiere de partidos fuertes, representativos, y que tengan la responsabilidad real de sacar adelante proyectos por el bien del país. Es cierto, también, que existe una desafección de la ciudadanía (...) Pero este problema no es exclusivo de Chile. Las nuevas generaciones no encuentran los estímulos o no ven la importancia de participar en partidos políticos. Esto tiene que ver con la revolución en las comunicaciones, en que pareciera que no se necesitan representantes y todos esperan resolver individualmente sus propios problemas. Lo que está en crisis es el concepto clave en las democracias occidentales, de representatividad.

- ¿Cuánto contribuye a la desafección con la política situaciones como el caso ProCultura?

- Produce una decepción total por parte del ciudadano común, que ve que sus representantes políticos, en general, llegan a cargos y empiezan a abusar de los recursos fiscales. Los casos ProCultura, Democracia Viva, etcétera, tienen la pésima consecuencia de tirar otro manto de gigantescas dudas en la población, que simplifica diciendo que todos los políticos roban y esa señal es fatal para una democracia sana.

- ¿Será que da la impresión que uno y otro sector político actúan por prejuicio, sin importar qué pasó con los dineros de la fundación creada por Alberto Larraín?

- La verdad, no me importa si él tiene amigos en un lado o en otro, o es una persona que tenía una habilidad enorme para hacerse amigos que tuvieran suficiente poder e influencia como para hacer todo este tipo de martingalas con la Fundación ProCultura. Y en esto quiero hacer una precisión: Me parece que el Presidente Boric ha hecho declaraciones correctas en este caso y no se ha subido a ninguna teoría conspirativa, ni ha criticado al Ministerio Público, ni ha criticado a los jueces; el Presidente se ha mantenido en su posición de colaborar y espero que todos quienes lo rodean a él mantengan esa misma política.

- ¿Qué le parece que la justicia haya aceptado el recurso de amparo de Josefina Huneeus y que el Ministerio Público haya removido del caso al fiscal Cooper?

- La Corte de Apelaciones hizo un duro y extenso reproche al fiscal Cooper en relación a escuchas telefónicas que dicha Corte consideró ilegales. Fue de tal magnitud ese reproche que probablemente el Fiscal Nacional consideró mejor, para el éxito de la causa, cambiar al fiscal a cargo. Dicho lo anterior, el Fiscal Nacional debe dar todas las señales para asegurar que la intensidad de la investigación no será afectada por este cambio.

- ¿Este caso le da ventaja a la oposición en el marco de la campaña presidencial?

- El Gobierno nunca ha tenido mayor popularidad que con la que partió. Por lo tanto, todos los candidatos que prolongan la acción del Gobierno, una Carolina Tohá que fue la ministra del Interior; Jeannette Jara que fue ministra del Trabajo; Gonzalo Winter, parlamentario fundamental de apoyo a este Gobierno, van a cargar con los aciertos y errores de esta administración. Ahora, que gente vinculada al Gobierno esté eventualmente involucrada en este escándalo de las fundaciones, evidentemente que los perjudica. Pero creo que la ciudadanía ya tiene fija la apreciación general de lo que ha hecho este Gobierno; por lo que tengo el convencimiento de que va a haber un cambio.