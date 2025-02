Senador José García (RN): “Estos incendios provocan miedo y paralizan muchas actividades productivas”

Preocupado. Ese es el estado de ánimo del presidente del Senado, el opositor José García Ruminot, pues la región que representa en la Cámara Alta, La Araucanía, está siendo objetivo de incendios, muchos de los cuales –comparte con la ministra del Interior Carolina Tohá- serían intencionales.

El parlamentario, comparte con Diario Financiero su inquietud por lo que ocurre en la zona, de lo que está permanentemente informado por alcaldes y otras autoridades, está “monitoreando” lo que ocurre en La Araucanía y valora que se haya decretado emergencia agrícola.

-¿Cuál es su visión de lo que está pasando en La Araucanía con los incendios y la forma en como ha actuado el Gobierno con cosas como el toque de queda, por ejemplo?

-Los incendios han motivado, como debe ser, un despliegue muy, muy grande de los municipios, el Gobierno central, de manera muy importante de la Conaf, de los brigadistas de las empresas forestales… Y, por supuesto, Bomberos de Chile se despliega inmediatamente con todas sus capacidades y también los servicios públicos, Senapred… Entonces, claro que hay una respuesta que busca evitar la propagación de los incendios y controlarlos, de tal forma que esperamos que las condiciones climáticas ayuden a que ello ocurra.

-¿Qué espera para luego de la etapa de control del fuego?

-Pasada la etapa de control de los incendios, uno tiene que pensar en las familias que han perdido sus viviendas. Hay que hacer un buen catastro de todos los inmuebles que han sido destruidos y buscar los medios para reconstruir y levantar parte importante de lo perdido.

-¿Qué tan relevante para lo que sucede en la zona es que se haya decretado emergencia agrícola?

-Eso es muy importante para ir en apoyo de pequeños agricultores que, en definitiva, pierden su capital de trabajo. Tienen que activarse todos estos apoyos y todas estas ayudas. El gobernador regional también señaló que hay una cantidad importante de dinero disponible para emergencias en el gobierno regional y uno espera que esos recursos también vayan fluyendo en la medida que los municipios van presentando sus distintas necesidades. Otro tanto puede hacer el Ministerio del Interior.

-¿Cómo así?

-Lo que quiero decir es que la primera etapa es control de los incendios, evitar su propagación y apagarlos; luego, viene una etapa de reconstrucción que ya es bastante larga. Nosotros tenemos viviendas del incendio del año 2023, creo que fue, que todavía no se reponen.

“Corresponde que el Ministerio Público investigue”

-¿Le preocupa que podría darse el mismo fenómeno que está ocurriendo en el caso de Viña del Mar y Quilpué?

-Exactamente. Por eso que la etapa de reconstrucción, la etapa de determinar bien los daños, las pérdidas patrimoniales es importante. Luego de eso hay que ver bien cómo y con qué recursos se va a enfrentar la tarea de apoyo a las víctimas. Eso es muy, muy importante.

-Se habla mucho de que los incendios son intencionales, no todos, pero una parte importante de los que se han producido en La Araucanía, ¿cuál es la información que usted tiene?

-La información que tengo, básicamente a través de alcaldes, de declaraciones públicas de distintas autoridades, es que hay elementos de juicio que permiten sostener con fundamentos que muchos de los incendios han sido intencionales. Por lo tanto, lo que corresponde es que el Ministerio Público investigue y que encuentre a los responsables de esos incendios intencionales. Cuántos son intencionales, cuántos no lo son, será materia de la investigación. Pero esto no es una cosa nueva, no es que hoy día se esté diciendo que los incendios son intencionales, el año pasado también tuvimos incendios forestales, el antepasado también y siempre lo mismo. Y lo sabemos porque las personas que están en el lugar de los incendios nos van informando y nos dicen ‘mire, si esto es muy curioso, el viento va hacia el sur, pero el fuego se enciende hacia el norte. Entonces, no hay ninguna lógica.

-¿Y espera que la justicia intervenga?

-Estoy seguro que el Ministerio Público va a llevar adelante investigaciones. Estos incendios forestales provocan miedo en la población y paralizan muchas actividades productivas. Hay que recordar que, además, estamos en plena época de cosechas, entonces, es muy importante sacar lecciones y evitar que determinadas situaciones se produzcan en los años siguientes, porque, como digo, la cantidad de daño y el temor paralizante que producen estos incendios es muy grande.

-¿Qué habría, a su juicio, detrás de esta intencionalidad de los incendios, reivindicación de tierras?

-Pueden ser distintas razones, mayor razón para investigar. Lo importante es llevar seguridad, tranquilidad, que la ciudadanía sepa por qué se producen estos incendios. Se hace un esfuerzo bien encomiable de prevención, sí a pesar de eso se nos producen estos incendios tan gigantescos que provocan tanto daño y tanto terror, mayor razón para que se hagan las investigaciones correspondientes y se determine si hay responsables, y de haberlas, que se pongan a disposición de los tribunales.

-La Araucanía lleva años en estados de excepción y en algún momento se dijo que debido a esto había disminuido atentados de todo tipo en la zona. Entonces, se hubiera imaginado que los incendios intencionales no se iban a repetir…

-A ver, esto no es sólo una situación de la Región de La Araucanía y yo creo que lo que ocurre en la Región de La Araucanía también se replica en la parte sur de la Región del Biobío, es un poco más amplio que sólo la Región de La Araucanía, mayor razón para tener siempre los ojos puestos en esos lugares donde se producen situaciones tan violentas. Y quiero recordar que la muerte de los tres carabineros, el 27 de abril del año recién pasado, fue en la parte sur de la Región del Biobío, no en la de La Araucanía; entonces, ahí tenemos una zona que es bastante coincidente con la zona donde se declara Estado de excepción constitucional de emergencia y donde hay que poner mucha atención y no nos podemos descuidar, porque el descuido significa violencia, tentados, probablemente incendios intencionales. Por lo tanto, esa zona del país tiene que estar siempre en el radar de las autoridades.

-¿Diría, a raíz de estos incendios, que se han reactivado los grupos radicalizados en la zona?

-A ver, lo que digo es que el origen de los incendios tiene que ser investigado, porque las personas que están frente al fuego coinciden en que, por la forma que van viendo que se producen y se van encendiendo los focos, responde a una intencionalidad y no a accidentalidad. Esto no es sólo la percepción que pueda tener la autoridad, en este caso la ministra Carolina Tohá, es la percepción que tienen los que están en el lugar de los hechos, en el lugar del fuego.