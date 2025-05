Tohá intenta desmarcarse de la figura de Marcel tras reconocer su relación sentimental con el ministro de Hacienda

Luego de reunirse con los parlamentarios socialistas, la candidata no logró eludir las preguntas sobre el secretario de Estado, aunque insistió en que no hablará más de ello.

Alrededor de dos horas se prolongó la cita entre las bancadas de senadores y diputados del Partido Socialista (PS) y la candidata presidencial del Socialismo Democrático (SD), Carolina Tohá, tras la cual señaló que el sector trabajará fraternalmente en torno a su aspiración y cuya aspiración es “construir unidad” con las demás fuerzas inscritas en la primaria electoral del 29 de junio.

Al respecto, el jefe de la bancada de diputados socialistas, Juan Santana, compartió esta mirada de Tohá, aseverando que a partir de esta reunión en la sede del comando de la candidata, los parlamentarios socialistas se suman de lleno al trabajo de campaña “para enfrentar las primarias de la centroizquierda”, no solo porque están convencidos de que la exministra es la única que puede ganarle a los candidatos de la oposición, “sino también porque estamos convencidos de que ella encarna el proyecto del Socialismo Democrático mejor que nadie”.

“Un aspecto importante, distintivo de esta parte de la campaña es que el Partido Socialista se incorpora con toda la fuerza a lo que vamos a hacer”, aseveró Tohá tras la cita, pero adicionalmente añadió que “el Partido Socialista es una historia que está profundamente ligada a la sociedad chilena, también a su presente y también a su futuro”.

Tema Marcel

La exministra subrayó que uno de los temas que se repitió en la cita es que las elecciones se tratan del futuro de los chilenos y que, por lo tanto, el debate se debe llevar a las preocupaciones cotidianas de las personas… “debates de otra naturaleza, para esta propuesta al menos, no van a ser la prioridad”, sentenció Tohá, cuando uno de los únicos temas que ha llenado la agenda política esta semana es el de la relación sentimental entre la propia exministra y el titular de Hacienda Mario Marcel.

Consultada directamente sobre el tema, Tohá explicó que sacó el tema a la luz, porque “evidentemente desde que uno está en una candidatura presidencial hay interés y hay una tradición de hablar de otras dimensiones de la vida que las que uno pone en el ámbito público, cuando está, por ejemplo, en un rol ministerial. Pero eso no cambia que es una relación que está en el ámbito privado, no lo vamos a transforma en un tema de campaña. Si otros quieren hablar de esto, por supuesto, es su derecho, pero nosotros no lo vamos a hacer. Y el momento para contarlo fue ese, por esa razón”.

Pero fue categórica en que ni antes ni ahora se han dado los elementos que pudieran significar algún tipo de “incompatibilidad” en el ámbito laboral primero y de campaña ahora entre ella y el ministro de Hacienda.

En el contexto de lo que será la campaña de primarias, Tohá reiteró el guiño que insistentemente ha hecho a la Democracia Cristiana (DC) estas últimas semanas, señalando la importancia que tiene para ella el respaldo del falangismo, con miras al interés del Socialismo Democrático de llegar a La Moneda. Tohá expresó su convicción acerca de que tras la primaria, la candidatura que de allí emerja debe ir en una plataforma común y en unidad con la DC.

“Pero el camino va a tener varias etapas, no va a ser de la noche a la mañana, y vamos a ir caminando en esa dirección”, subrayó.

Sin embargo, la exsecretaria de Estado también hizo hincapié en que la mayoría de los chilenos no milita en partidos políticos y “para nosotros esos ciudadanos son igual de importantes que los que sí tienen un domicilio político. Les hablamos a todos”.

Encuestas

Tohá también respondió consultas respecto a su ubicación en las encuestas, que sigue liderando la candidata de Chile Vamos Evelyn Matthei. Desde su punto de vista, se haga el cruce que se haga de los estudios de opinión, todos dan cuenta de que su candidatura sigue creciendo, lo que la tiene en una actitud optimista: “En lo grueso, es una campaña que va creciendo y en ese camino vamos a seguir, vamos a trabajar para eso”.

La candidata del Socialismo Democrático fue enfática en que para los chilenos, la elección presidencial “aún no está en su radar”, pero que su candidatura se está preparando para cuando la ciudadanía tome conciencia de que hay elecciones.