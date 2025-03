Tohá presenta a los primeros rostros de su campaña: alcalde de Renca será el encargado territorial

El café Möbssie en Recoleta fue el lugar escogido por la exministra del Interior y candidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, para presentar a los primeros rostros de su campaña.

“Un grupo de personas que aquí están representados, tienen un compromiso con una forma de trabajar, donde queremos darle al país un gobierno que sepa responder”, expresó la candidata: “Es el núcleo, porque todavía no tenemos un comando, pero ya estamos trabajando”.

En esta ocasión, su mano derecha será la cientista política Pía Mundaca, quien además se desempeñó como jefa de gabinete de Tohá cuando se integró como ministra al Gobierno de Gabriel Boric. Según informaron, Mundaca será la coordinadora general del grupo.

Tohá puso como prioridad “el progreso de Chile, en el sentido de recuperar un ritmo de crecimiento, pero no solo eso, sino un crecimiento para esta nueva etapa”.

El “equipo de prioridades programáticas” de la candidata lo integran los economistas Francisca Pérez y Álvaro García. La primera fue asesora económica del Ministerio de Hacienda y se desempeñó también como analista del Banco Central; García, por su parte, ejerció previamente como ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) en el Gobierno de Ricardo Lagos, además de encabezar las carteras de Economía y de Energía en la administración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle; además de ser subsecretario de Planificación y Cooperación en la gestión de Patricio Aylwin.

El encargado de llevar el equipo territorial será el alcalde independiente de Renca, Claudio Castro. Es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica y cercano a la exministra Tohá. Fue el encargado de recibir y organizar la primera actividad que realizó la ministra al salir del Gobierno, luego de anunciar su candidatura.

Óscar Santelices se suma a los rostros que integran el núcleo de Tohá. Es historiador de a PUC y fue director del Servicio Nacional de Turismo y asumirá su cargo como coordinador político. Por otro lado, Paula Recart, periodista y exeditora de la revista Paula, será quien lleve la coordinación de comunicaciones, sin embargo no se encontraba presente, ya que actualmente está en Estados Unidos.

El futuro de Tohá

Solidaridad, progresismo y seguridad. Esos serán los tres ejes principales de la campaña de la exministra. En el encuentro, recalcó la importancia de trabajar con los ojos puestos en la seguridad del país y destacó además que “somos firmes defensores de que una política se para con su trayectoria y tiene que hacerse cargo de su trayectoria. Hay personas que se paran en política y parecen tener amnesia de dónde vienen o qué estuvieron apoyando".

Así, puso sobre la mesa el progreso. Para Tohá, “el progreso de Chile, en el sentido de recuperar un ritmo de crecimiento, pero no solo eso, sino un crecimiento para esta nueva etapa”.

Y fue enfática al señalar que en Chile “no necesitamos iluminados, no necesitamos a los mismos de siempre, no necesitamos improvisaciones ni recetas que ya se han probado y menos aún predicadores de la desgracia, que por desgracia abundan”. La exministra dijo que ahora se requieren equipos “que sepan escuchar y hacer que el Gobierno funcione, que sepan hacer las cosas de una manera que le saque potencialidad, riqueza y fortaleza que tiene Chile”

Al ser consultada sobre el Gobierno del Presidente Boric, recalcó que “la reproducción de ninguno de esos proyectos sea lo que sea, se necesita hacia adelante. Lo que se necesita son respuestas para esta nueva etapa”.

Así, la candidata agregó que hay muchos desafíos pendientes en las personas que hasta hoy no han sido satisfechos. “No daríamos ningún buen mensaje si dijéramos vamos a ser mera continuidad o repetir cosas que ya se hicieron”, dijo.

Un trabajo serio y sin “vender humo” fueron otros de los mensajes que transmitió la exministra. Expresó que es momento de pasar a una nueva etapa, porque “para eso da uno los pasos, para después dar otro y no seguir siempre el mismo”.