Gremios empresariales instan al Gobierno a tomar medidas para poner fin a "violencia desatada"

La directiva de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) acudió a La Moneda para entregarle una carta al Presidente de la República, Gabriel Boric, pidiéndole mayores medidas de seguridad luego del asesinato de dos agricultores tras un intento de robo de camiones en la Ruta de la Fruta.

“Hemos venido a entregar una carta al Presidente Gabriel Boric con pena y con exigencias, porque necesitamos que de una vez por todas nos ayuden a ver como se generan mesas de trabajo, no puede seguir la violencia desatada”, señaló la vicepresidenta de la SNA, Carolina Cruz.

Cruz explicó que “hoy ya no solo nos roban en los campos, nos roban vidas. Los agricultores no paramos nunca, ni siquiera con la pandemia o con desafíos tan grandes como la sequía y el cambio climático. Sin embargo, en esto no podemos solos, no podemos enfrentar esta lacra de asesinatos solos. Presidente, le pedimos ayuda”, indicó.

La dirigente llegó acompañada del presidente de la Asociación de Agricultores de O´Higgins, Marcelo Fuentes, quien indicó que “le exigimos al gobierno que en 48 horas se tomen todas las medidas de seguridad al sector agrícola, tanto en infraestructura crítica como en terminales hortofrutícolas, no podemos seguir con esto. A dos agricultores los asesinaron estos cuatro delincuentes venezolanos a sangre fría, que habían ingresado ilegalmente al país”.

Planteó que “por eso emplazamos al Gobierno a tome medidas, como convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), que cierre fronteras, respalde a las familias de los agricultores. Nos roban todos los días maquinarias, insumos, productos químicos y hoy nos están matando. Los agricultores alimentan a todo Chile y no vamos a parar hasta hacer justicia por estos dos asesinatos en la comuna de Malloa”.

Enfatizó que “exigimos que constituya una mesa de trabajo con el Ministerio de Agricultura, Transportes, y todos los involucrados, porque está en riesgo la cadena de abastecimiento del país”.

"Somos un gremio dialogante, no vamos a romper la institucionalidad, no descartamos medidas más duras que permitan nos reciban como gremio, pero por eso nos damos un plazo de 48 horas para que el presidente convoque a esta mesa", cerró el dirigente gremial.

CPC pide protección en autopistas

En tanto, desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) emitieron una declaración en que señalan que "repudiamos el cobarde y violento asesinato de los dos agricultores de la región de O´Higgins" y que "este acto reviste la máxima gravedad y no puede ser normalizado. Requiere actuar con total celeridad por parte del Estado, de manera que los asesinos sean sancionados con el máximo rigor de la ley".

Agregan que "pedimos al Gobierno tome todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, a la integridad física a la libertad y a la seguridad individual de todos los habitantes de nuestro país"y que esto incluye mejorar las medidas de protección en las autopistas "donde hoy los transportistas ven vulnerada su seguridad y se enfrentan a grandes peligros".

La respuesta desde Palacio

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, señaló que comprende el dolor de los afectados, pero que “un Chile mejor no se construye con ultimátum, se construye sobre la base del diálogo” y que el Gobierno está enfocado en avanzar en mayor seguridad.