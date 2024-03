Aleatica y Sacyr se enfrentan en el CAM por diferencias en contrato de concesión Nogales-Puchuncaví

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un nuevo conflicto está enfrentando a los inversionistas de AVO1, que ya han manifestado sus discrepancias sobre las filtraciones en la autopista a mediados del año pasado. Ahora, Aleatica y Sacyr han escalado una diferencia ante el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) por otra obra vial en el país.

La discrepancia se remonta a 2018, periodo en el cual se dio a conocer que la empresa ligada al fondo australiano IFM Investors adquirió la filial de concesiones del Grupo OHL, transacción que dejó bajo el poder de Aleatica los 19 proyectos que tenía la empresa en Chile, México, Perú, Colombia y España.

Fue así como Aleatica pasó a liderar -entre otras- la ejecución, reparación, conservación y explotación de la Obra Pública Fiscal denominada “Relicitación Concesión Camino Nogales-Puchuncaví”, ubicada en la Región de Valparaíso.

Fuentes de la industria indicaron que Aleatica se encuentra buscando un nuevo contratista que quiera terminar las obras. “Los dos sectores de la Segunda Concesión Camino Nogales-Puchuncaví, que corresponden a la Ruta F 20 y al Bypass Puchuncaví, tienen previsto su puesta en servicio durante el último trimestre de 2024”.

Con el paso de los meses, y con la obra ya encaminada, Aleatica contrató en 2020 a Sacyr para la ejecución de las Obras del Sector 1, Ruta F-20 (específicamente las zonas Ruta 5 Norte-Plaza Peaje, Plaza Peaje-Fin Cuesta y Fin Cuesta-Fin Concesión Actual). Más tarde, la española también se adjudicó la construcción de las obras del Sector 2 (Bypass a Ruta F 30E), las que involucran la zona del Bypass Puchuncaví.

Sin embargo, esta relación llegaría a su término a fines de 2023 debido a una serie de diferencias entre las partes, respecto al contrato de concesión.

Fin del contrato

De acuerdo a lo relatado por diversas fuentes conocedoras del tema a Diario Financiero, Aleatica terminó anticipadamente el contrato de construcción con Sacyr, por supuestos “incumplimientos graves” por parte de la española.

El término anticipado del contrato derivó en que las obras del Sector 1 y 2 se encuentran detenidas hasta el momento, mientras la concesionaria está en proceso de búsqueda de otro contratista que quiera terminar dichos proyectos.

En el informe de estado mensual de la concesión que publica el Ministerio de Obras Públicas se desprende que desde octubre de 2023 el avance de las obras está detenido en 89% y 66% para el sector 1 y sector 2, respectivamente.

Sin embargo, la ejecución total de la concesión sigue en marcha, y Aleatica continúa avanzando en el proyecto, trabajando junto al Ministerio de Obras Públicas, destacaron las fuentes.

Respecto a los plazos de entrega, la Dirección General de Concesiones señaló a DF que “los dos sectores de la Segunda Concesión Camino Nogales-Puchuncaví, que corresponden a la Ruta F 20 y al By-pass Puchuncaví, tienen previsto su puesta en servicio durante el último trimestre de 2024”.

Asimismo, indicaron que en el caso de la Ruta F-20 siempre ha estado operativa y ha incorporado gradualmente las nuevas obras, como el sistema Free Flow, que comenzó a operar en enero de 2023.

Consultados al respecto, Sacyr señaló que la empresa no abandonó el contrato, y destacó que la firma siempre cumple con sus obligaciones. Por su parte, Aleatica no emitió comentarios al respecto.

Conflicto llega al CAM

Pero el conflicto ha seguido sumando antecedentes. Fuentes conocedoras del asunto explicaron que, a pesar de que Aleatica por norma tiene el derecho a ejecutar las boletas de garantías de fiel cumplimiento de contrato, la concesionaria todavía no lo ha realizado. No obstante, señalaron, que la concesionaria cobró a Sacyr dos boletas que garantizan la restitución y correcto uso del anticipo pagado en uno de los contratos, dinero que la española no habría devuelto al término de este.

Tras las diferencias respecto al contrato de concesión, tanto Aleatica como Sacyr ingresaron demandas cruzadas ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago.

¿Segundo conflicto?

Pero esta no es la primera discrepancia que involucra a estos dos actores. Hace algunos meses, diversos usuarios denunciaron a través de redes sociales las persistentes filtraciones de agua que tuvieron lugar en la Autopista Vespucio Oriente (AVO1), concesión ligada a las firmas Aleatica y Sacyr.

Para encontrar las causas detrás de las filtraciones, el MOP ofició a la sociedad concesionaria a realizar un informe técnico, el cual fue entregado en octubre del ejercicio pasado a la autoridad.

A la fecha dicho informe se encuentra siendo estudiado por la cartera de Obras Públicas, pero en paralelo el consorcio constructor de la obra -que involucra a las empresas Sacyr y OHL- se encuentra haciendo sus propios estudios.

Según cercanos a las firmas involucradas, durante estos últimos meses el consorcio constructor ha estado trabajando con diversos especialistas para llegar al origen de las filtraciones de agua en la autopista. Sin embargo, no han logrado “dar en el clavo”.

Asimismo, explicaron que una de las tantas razones detrás de estos estudios es para “protegerse” de lo que puedan decir los informes realizados por la concesionaria, y señalaron que, dependiendo de lo que digan los estudios, no descartan tomar acciones legales.