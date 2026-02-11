En medio de críticas por la lenta respuesta tras incendios, Contraloría aprueba cambio normativo que agiliza la reconstrucción de viviendas
Se trata de un ajuste normativo que incorpora nuevas técnicas de intervención administrativa de menor intensidad que el permiso de edificación tradicional.
La Contraloría General de la República tomó razón de una modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) que viene a darle un respiro a la industria; y que llega en un momento clave para la reconstrucción de viviendas en el país.
Se trata de un ajuste normativo que incorpora nuevas técnicas de intervención administrativa de menor intensidad que el permiso de edificación tradicional. En concreto, se habilita la ejecución de determinadas obras mediante mecanismos alternativos como la declaración jurada, siempre bajo el principio de que no impliquen una carga mayor para los propietarios que la obtención de un permiso de construcción.
La modificación abarca obras de reparación o reconstrucción, iniciativas de menor envergadura, determinadas demoliciones de infraestructura, ampliaciones o edificaciones de viviendas unifamiliares dentro de ciertos límites, así como viviendas industrializadas.
De acuerdo a la modificación, antes de iniciar las obras el propietario deberá presentar una declaración jurada ante la Dirección de Obras Municipales (DOM), la que habilitará su ejecución; y, una vez finalizados los trabajos, deberá ingresar una segunda declaración que dé cuenta del término de la obra.
“Sin duda, la modificación tiende a bajar carga en las DOM y es un gran salto adelante para no demorar la reconstrucción, lo que significa un verdadero cambio de paradigma autorizatorio, que desregula un segmento”, señaló la abogada urbanista Jeannette Bruna.
