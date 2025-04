Juan Tagle: “El estadio Claro Arena tiene el potencial de poder duplicar o más los ingresos de Cruzados”

Este 2025, Cruzados -la sociedad anónima que gestiona al Club Deportivo Universidad Católica- celebra su aniversario número 88, y se espera que el año quede marcado por un hito: la inauguración del estadio Claro Arena, antiguamente denominado San Carlos de Apoquindo.

Fue en noviembre de 2022 cuando comenzaron las obras de remodelación de la casa cruzada, emplazada en Las Condes. El plan original contemplaba que el nuevo estadio estuviera operativo a mediados de 2024, pero la directiva se topó frente a algunos imprevistos, como retrasos en la construcción, un aumento de capital por $ 6.500 millones, y un alza en el costo total del proyecto -que pasó de las UF 1.074.553 a UF 1.387.725-.

Hoy, sin embargo, el panorama es distinto. El presidente de Cruzados, Juan Tagle, explicó que las obras están prácticamente terminadas, ya hay algunos partidos y eventos musicales confirmados, y se espera que las puertas del nuevo estadio se abran oficialmente el 27 de julio.

- ¿Por qué aumentaron los costos de la obra?

- Hay varios motivos. El primero está en decisiones voluntarias que tomamos para implementar algunas mejoras y obras adicionales. Después, hay sobrecostos ligados al contrato de construcción. En tercer lugar, había algunos valores proforma, que se utilizan como una estimación, pero que después en la realidad suben. Además, hay algunas medidas de mitigación que tuvimos que implementar.

- ¿Y los atrasos?

- Se debió al cambio de diseño respecto a las vigas de la cubierta del estadio, sumado a la aprobación del nuevo diseño. También está asociado a algunos errores en el proyecto eléctrico.

- ¿Abrirán el 27 de julio?

- Estamos evaluando la posibilidad de implementar trabajos los fines de semana y en la noche. Trabajamos a toda máquina para lograr eso. Aspiramos a que la segunda rueda se haga acá, que comienza para nosotros como local a fines de julio. Y, además, tenemos tres recitales ya comprometidos. Así que todo el trabajo está apuntando hacia eso.

Cambio de nombre

- ¿Por qué la decisión de renombrar el estadio?

- Teníamos un proyecto de gran magnitud, y en una sociedad como Cruzados, donde los ingresos son de US$ 20 millones a US$ 25 millones al año, el estadio tiene que ser explotado permanentemente y no solo cada 15 días con un partido de fútbol. Requeríamos un ingreso, y para eso, como se hace en muchos estadios a nivel mundial, se necesita vender los derechos de nombre.

- Los hinchas no se lo tomaron muy bien…

- Hay personas que les cuesta aceptarlo, pero es la realidad. O nos quedamos con nuestro estadio pequeño y viejo, o veíamos este modelo. Además, esta empresa está muy asociada al mundo de los espectáculos, las comunicaciones son fundamentales para este recinto.

- ¿Y en qué queda el fútbol?

- El fútbol sigue siendo lo principal. Estoy seguro que no solo lo va a usar Universidad Católica. Esperamos que pueda ser usado por muchos otros equipos y también en otros deportes: un torneo de tenis o pádel, eventos con empresas, de todo.

- Ahora que Colo Colo está buscando la remodelación del Estadio Monumental, ¿estarían dispuestos a arrendarles el estadio mientras trabajan en él?

- En este momento sería difícil imaginarlo debido a las dificultades que han tenido. Por ahora estamos pensando en arriendos a los otros equipos que tienen más dificultades de tener estadios en condiciones para torneos internacionales.

- ¿Aumentarán sus ingresos con el estadio?

- Vamos a tener nuevos ingresos, son muchas las líneas de negocio nuevas, sumado al aumento de capacidad que genera 6 mil tickets más. Esto tiene el potencial de poder duplicar o más los ingresos de Cruzados hacia adelante.

Estadio seguro

- ¿Cómo debería funcionar la medida que reemplace a Estadio Seguro?

- Sería bueno que exista una autoridad central que tenga el control de todo, que tenga los parámetros claros que se requieren para organizar un partido, cumpliendo las normas objetivas. Pido tener certeza de lo que te van a exigir para organizar un partido, de cuál va a ser el aforo, y no la situación que tenemos ahora, donde cada partido es un calvario.

El fútbol ha perdido mucha influencia. Ojalá que sea más institucional, que se establezcan requisitos y objetivos razonables para la organización. Hay algunos que dicen que al fútbol no le interesa erradicar a los violentos del estadio, pero nadie está más interesado que los clubes de fútbol.

- ¿Los carabineros deberían estar en el estadio?

- Cuando en el estadio se están cometiendo delitos, yo tengo derecho, aunque sea un privado, a pedir el apoyo de Carabineros. Igual como ocurre en tu casa cuando te están robando. Ojalá que se pueda avanzar en esa línea.

- ¿La controversia de Azul Azul ha manchado a las sociedades deportivas?

- No voy a referirme al tema.

- ¿Qué le parece la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas?

- Tiene aspectos que rescatamos. Nos parece importante la regulación sobre los conflictos de interés, la multipropiedad y la transparencia. Eso es una asignatura en la que estamos como fútbol chileno al debe. No me gusta que el proyecto esté involucrado en lo que es la organización del fútbol; me parece que es un tema que es propio que el fútbol regule. Es importante que haya una revisión de cómo se organiza, me parece bien que se pueda analizar, pero a nivel del fútbol la mejor organización no pasa por una medida legislativa.