Magnate de los centros comerciales en EEUU es condenado por fraude tras lanzar una OPA falsa por WeWork

Un empresario y magnate de la industria de centros comerciales fue declarado culpable en Nueva York de orquestar una oferta pública falsa de US$ 77 millones por WeWork en los días previos a que la empresa se declarara en quiebra, en noviembre de 2023.

Jonathan Larmore fue declarado culpable este martes de fraude en relación con una Oferta Pública de Adquisición (OPA) y fraude de valores por un jurado en un tribunal federal de Manhattan tras un juicio que duró una semana. Se enfrenta a un máximo de 20 años de cárcel por cada cargo, aunque los delincuentes de cuello blanco rara vez reciben el máximo legal.

WeWork fue la empresa de coworking de más rápido crecimiento en el mundo, con millones de pies cuadrados de espacio para oficinas y una valoración máxima de US$ 47 mil millones en 2019. Pero el año pasado, la caída de la demanda la dejó con más pasivos que activos. Las acciones que alcanzaron un precio de más de US$ 500 en 2021 se cotizaban a menos de US$ 1 a principios de noviembre, cuando se esperaba que la empresa se declarara en quiebra.

Falla en el cálculo

Los fiscales alegaron que Larmore compró miles de opciones de WeWork apenas unos días antes de que una entidad que controlaba, Cole Capital Funds, hiciera una oferta para comprar acciones de WeWork a US$ 9 cada una, lo que hizo que el precio se disparara 150% el 3 de noviembre. Se disponía así a ganar millones de dólares, pero no programó bien el momento de publicación del comunicado anunciando la oferta y sus opciones expiraron cerca de una hora antes del repunte, dijo el gobierno.

Cole Capital "no tenía operaciones comerciales genuinas" y el comunicado de prensa de Larmore transmitía una oferta fraudulenta destinada a inflar artificialmente el valor de las acciones de WeWork para que Larmore pudiera vender sus opciones a un precio inflado, dijo el gobierno.

Los abogados de Larmore habían argumentado que la oferta por WeWork era legítima y que él nunca tuvo la intención de manipular el mercado.