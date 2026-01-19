Click acá para ir directamente al contenido
Suprema cierra juicio entre Mosa y Jano por mall en Valdivia, y rechaza indemnización por $ 26 mil millones por retraso en construcción

La disputa que se inició en 2014 entre los primos empresarios inmobiliarios está llegando a su fin. La Suprema dijo que, aunque sí hubo competencia desleal, no se le puede imputar todo a la firma de Jano.

Por: Nicolás Durante

Publicado: Martes 20 de enero de 2026 a las 04:00 hrs.

<p>Jean Jano Grupo Jano. Jack Mosa Grupo Pasmar</p>

