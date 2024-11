Yura contraataca en la disputa por CBB: iguala oferta de empresa norteamericana y pone presión a los accionistas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La cementera peruana Yura no afloja en la pugna por el control de Cementos Bío Bío (CBB). Este martes la firma comunicó una modificación clave a su oferta pública de adquisición de acciones (OPA) lanzada sin la aprobación de los controladores; con la cual busca aumentar su participación a un 40% en la empresa de la familia Briones.

La firma ligada al Grupo Gloria anunció que el precio por acción de la oferta aumentó de $ 1.092 a $ 1.450; lo que representa un premio de 110% por sobre el valor de mercado. Así, la peruana estaría valorizando CBB en US$ 390 millones.

En el anuncio, Yura además indicó que, si dentro de los 90 días posteriores al resultado de la oferta CBB vende las mismas acciones a un tercero no relacionado a un precio superior que lo propuesto por la peruana, los accionistas que hayan vendido en la OPA podrán exigir la diferencia de precio o el beneficio correspondiente, sin intereses ni reajustes.

Pero, ¿cuál es la razón de esta modificación? A pesar de que a ojos de los directores la oferta inicial lanzada por la peruana Yura era atractiva, debido a que tenía un premio 58,6% por sobre el valor de mercado, ésta se vio opacada cuando se dio a conocer la propuesta no vinculante que recibió el grupo controlador por parte de la estadounidense Mississippi Lime Company (MLC).

En concreto, MLC -firma especializada en la producción de cal- presentó una oferta no vinculante con el objetivo de evaluar la formulación de una OPA de las acciones de CBB; que se declararía exitosa si al menos el 67% de tales papeles son vendidos.

El precio por acción ofrecido por la empresa estadounidense es de $ 1.456 (US$ 1,5); lo que representa un premio de más de 100% por sobre el valor de mercado, valorizando a la empresa en US$ 400 millones. Así, la oferta de MLC logró superar con creces la propuesta inicial de Yura (US$ 250 millones).

La oferta de MLC no solo era superior en términos económicos, sino que también captó el interés del grupo controlador de CBB, quienes mostraron disposición para ceder el control de la empresa a la firma estadounidense. Ante este escenario, Yura se vio obligada a igualar el precio por acción ofertado; para así atraer nuevamente los ojos de los accionistas.

La entrada de MLC

El anuncio de la oferta de MLC generó un impacto inmediato en el panorama actual. Inicialmente, la OPA de Yura había alcanzado una aceptación del 1,8% (equivalente a más de 800 mil acciones). Sin embargo, luego de que se diera a conocer la propuesta de la empresa norteamericana, ese porcentaje retrocedió al 1,4% (753.700 acciones), reflejando el interés de los accionistas en una propuesta más atractiva.

Esto no solo generó un impacto en los movimientos de los accionistas, sino que además llevó a los controladores de Cementos Bío Bío a manifestarse sobre las opciones en disputa. En una carta enviada a los accionistas, los directores detallaron que la oferta presentada por la estadounidense era mucho más atractiva que la de Yura, debido a que refleja "de mejor manera el valor intrínseco de la compañía, de sus proyecciones y una mirada de mediano plazo de la evolución del mercado del cemento, cales, de la construcción y de la economía en general".

Los altos mandos además enfatizaron que esta adquisición podría tener ciertas deficiencias. Por ejemplo, explicaron que si Yura aumenta su participación, la liquidez del mercado de acciones CBB puede verse mermada, y el futuro valor de los papeles que conserve cada accionista se vería afectado. Asimismo, señalaron que el aumento de la participación de Yura afectaría el desempeño competitivo de la cementera, lo que tendría un impacto directo en sus planes de desarrollo, y en definitiva, en el valor de sus acciones.

En tanto, Moneda Patria Investments detalló que la oferta lanzada por Yura no es satisfactoria. A través de su fondo de inversión “Pionero”, la administradora general de fondos es propietaria del 9,68% de CBB. Así, el vehículo se posiciona como el cuarto principal accionista de la sociedad, detrás de Inversiones La Tirana Limitada (familia Rozas Rodríguez, con un 11,29%), Yura (19,71%) e Inversiones Cementeras Limitada (ligada a los hermanos Hernán y Pablo Briones Goich) con un 41,81%.

Consultados por DF sobre la propuesta -previo a la actualización de la oferta-, la gestora respondió: “Pionero es un fondo que invierte con un foco de largo plazo y respecto a la oferta de Cementos Yura, considerando los resultados que está teniendo CBB, creemos que el precio ofrecido en la OPA es absolutamente insuficiente”.