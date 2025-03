CEO de AES Andes dice tener “la tranquilidad” de que megaproyecto INNA “será evaluado correctamente”

DESDE PUNTA ARENAS

Su defensa al polémico proyecto INNA -que involucra una inversión de US$ 10 mil millones- realizó este lunes el CEO de AES Andes, Javier Dib, en el marco del “Foro Internacional de Inversiones Punta Arenas 2025: Inversión verde en América Latina y el Caribe, soluciones con alcance global”. Desde esa ciudad, en un panel enfocado en las “inversiones con propósito”, el líder de la compañía abordó la iniciativa que tras su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el 20 de diciembre encontró una fuerte oposición desde el mundo astronómico.

Al ser consultado por los planes de la firma en Chile y América Latina, Dib dijo que en la región siguen creciendo y que en el país desde 2018 han invertido más de US$ 2.300 millones e incorporado al sistema eléctrico nacional 2.177 MW de capacidad renovable. Su plan de inversión es de US$ 4.400 millones entre 2025 y 2030.

En cuanto a baterías de almacenamiento, precisó que operan 451 MW y esperan llegar a los 1.700 MW en el mediano plazo. “Estamos muy focalizados en las baterías. Hoy brindan la solución principal para los sistemas de transmisión”, destacó.

Fue ahí cuando abordó los proyectos de hidrógeno “donde también creemos firmemente y queremos ser parte del plan estratégico a nivel nacional”. Señaló que ingresaron el proyecto INNA en la Región de Antofagasta, en Taltal, “un proyecto que lo hemos desarrollado durante cinco años para que sea compatible con la astronomía, cumpliendo con absolutamente toda la normativa vigente y que tenemos la tranquilidad de que el proyecto, con el sistema de evaluación ambiental tan robusto que tiene Chile, va a ser evaluado correctamente y que vamos a poder desarrollarlo en forma eficiente y pronto”.

Dib fue claro en sus expectativas: “Esperamos que se desarrolle dentro del plano del sistema de evaluación ambiental durante los próximos años y ojalá poder iniciar la inversión pronto”.

En sus intervenciones, elogió a Chile: “Somos unos convencidos de que lo que tienen que hacer los países es trabajar en su marca y esa marca es la seguridad jurídica, la certeza, es el marco regulatorio. Todo eso son los principales incentivos en los que tienen que trabajar los países para lograr lo que Chile logra”.

Y añadió que “hoy, cuando tú ves en nuestro sector, la competencia que tenemos, no falta nadie, no hay compañía que no esté en Chile”.

A su juicio, los gobiernos deben trabajar en su marca y en crear un ambiente seguro para la innovación en el largo plazo.