Gobierno prevé ingreso de reforma a la distribución eléctrica al Congreso en 2023

Aunque han sido varias las tareas que ha debido sortear este año el Ministerio de Energía -entre ellas, la amenaza de un racionamiento eléctrico- y tras presentar la semana pasada la Agenda de Energía 2022-2026, que tiene ocho ejes temáticos y se erige como una hoja de ruta para la transición energética, la cartera se alista a enfrentar diversas tareas.

“Más que prioridades en los ocho ejes, hay acciones específicas dentro de cada uno que son las que nos interesa avanzar más rápido”, cuenta el ministro de Energía, Claudio Huepe, quien ejemplifica que en los últimos meses han puesto énfasis en la dimensión de transporte en términos de avanzar en la matriz energética limpia, lo que va más allá de los grandes hitos como la descarbonización.

“Lo que sí hemos conversado, tanto con las distribuidoras como con las transmisoras, es cómo mejorar o avanzar en los procesos regulatorios para que estos sean más estructurados o que den más certeza”.

En el sector eléctrico, dice que hay varios temas que son prioritarios como definir una ruta clara de descarbonización al 2030, aunque también empezarán a trabajar en un camino para la salida de todos los demás fósiles. En el primer caso, hay avances. “Ya tenemos un plan a nivel general y, en particular con la industria, estamos empezando a analizar el plan desde la perspectiva de la reconversión de las centrales actualmente existentes. Esto es importante porque nos permite aprovechar la infraestructura para otros usos y el proceso técnico de la descarbonización también requiere disponer de algunos servicios eléctricos que son relevantes”, adelanta Huepe.

Esperan presentar un plan en septiembre -que involucre a todos los sectores, incluyendo a la industria- que muestre las condiciones requeridas y las etapas a seguir.

- ¿Este plan tiene fechas de cuándo las centrales se podrían retirar si ciertas condiciones se cumplen?

- Es un plan contingente que está relacionado con lograr avances en ciertos plazos y por eso tiene harto detalle que hay que afinar. Es un proceso, pero las líneas generales son las siguientes: identificar cuáles son las inversiones que se tienen que hacer, qué tipo de inversiones, cuáles son los plazos, cuáles son las condiciones habilitantes para que estas inversiones ocurran. Es muy importante el trabajo con la industria, para poder asegurarnos de que los plazos que propongamos y los objetivos se vayan cumpliendo en el tiempo que se requieren.

- Lo que tienen es lo preliminar en teoría y después con la industria se afinará lo definitivo.

- Tenemos este plan estructurado con plazos, etapas, objetivo de cuáles son las cosas que tienen que hacerse para lograr esto. Ahora el trabajo es ver cómo lo hacemos e identificar posibles dificultades en el proceso. Por ejemplo, qué ajustes regulatorios hay que hacer. Eso no quiere decir que cada uno de los cambios regulatorios que haya que hacer los tengamos listos. Solamente quiere decir que tenemos identificado cuáles son las cosas que tenemos que cambiar.

- Una de las acciones que contempla la agenda es la reforma a la distribución. ¿En qué está?

- Se están estudiando, ya empezamos en realidad el tema de la reforma de la distribución desde el punto de vista del diseño, no en el sentido de la redacción del proyecto de ley.

- ¿De cómo se podría abordar?

- Uno de los lineamientos generales es la calidad de servicio. Es decir, cuáles son los estándares y cómo medir la calidad del servicio. Es un tema normativo. Lo segundo que estamos estudiando es cómo modificar lo que llamaríamos la metodología regulatoria del sector distribución. La regulación de la distribución está basada en un concepto que se hace a través de un procedimiento, el Valor Agregado de la Distribución, que se calcula con una concepción de una empresa modelo eficiente, con ciertas restricciones, y con eso se calcula una especie de valor total de la distribución, que es lo que después se reparte en términos de tarifa. Creemos que ese mecanismo, esa metodología, tiene bastante limitaciones para mejorar calidad de servicio y para orientar inversiones de otro tipo, además de las dificultades de como de evaluar en términos de resultados porque tiene unos supuestos que no se asemejan a la realidad.

Estamos haciendo la revisión de las distintas alternativas para identificar el camino que creemos que puede ser más adecuado y probablemente va a ser algún tipo de modelo más híbrido.

Entonces, hay tres niveles: la calidad del servicio, del modelo regulatorio propiamente tal, y lo otro es cómo incorporar o de qué manera va a quedar mejor incorporada la generación distribuida. No es que sean temas completamente distintos. Son los distintos aspectos que estamos mirando en este diseño y estamos trabajando en los tres temas en paralelo.

- ¿Se han trazado un calendario preliminar de cuándo debiese estar este diseño?

- Hemos dicho que la legislación para la transición energética tiene que empezar a partir del próximo año, desde el comienzo del próximo año, porque insisto que son varias cosas, no es una sola. Incluso en algunas cosas queremos avanzar este año. Por ejemplo, en habilitar a Enap para participar en hidrógeno verde nuestra expectativa es que esto se pueda avanzar.

- ¿El 2023 debiese ser la discusión del proyecto de distribución?

- Tenemos que ingresar este proyecto el próximo año de todas maneras. Ya estamos avanzando en nuestro trabajo interno. Pronto vamos a ir a la discusión más amplia.

- El proceso de tarificación de la distribución ha sufrido atrasos y está en la polémica. Lo mismo ocurrió en el proceso del segmento de transmisión. ¿Cómo están mirando esos procesos?

- El que ha estado más en discusión últimamente, que es el de distribución, todavía está en marcha. Lo que sí hemos conversado tanto con las distribuidoras como con las transmisoras, es cómo mejorar o avanzar en los procesos regulatorios para que estos sean más estructurados o que den más certeza. Una de las cosas que hemos hablado es que hay que hacer modificaciones regulatorias, eso es inevitable. Para hacer estas modificaciones, hay que hacerlas de una manera que sea ordenada, y que se dé la certeza de que el proceso tendrá todas las etapas necesarias para que se haga correctamente.

- ¿Preocupa la acción de CGE ante Contraloría y las decisiones que está tomando la CNE?

- Lo importante aquí es que tenemos una institucionalidad que está funcionando y, por lo tanto, la empresa en este sentido tiene una visión sobre cómo esto debería ser, pueden hacer valer su derecho, pero no hay que olvidar que el proceso está en curso todavía. Es decir, no se ha terminado, no es que haya una tarificación lista.

