Contraloría ratifica legalidad de la eliminación de la compensación tipo B del impuesto verde a las emisiones

Luego que un grupo de empresas generadoras presentara un requerimiento sobre la legalidad de la Resolución Exenta N°149 que fue emitida por la Comisión Nacional de Energía (CNE) en abril del año pasado, en que se eliminó la compensación tipo B del impuesto verde en el marco de las medidas materializadas en la denominada agenda inicial para el segundo tiempo de la transición energética, la Contraloría General de la República ratificó en un dictamen la decisión de la entidad dado a conocer el 19 de julio.

Según informó este lunes la CNE, en dicho dictamen, la Contraloría señala, en síntesis, que la metodología de cálculo del impuesto verde se encuentra suficientemente fundada en las razones de mérito que establece detalladamente la referida Resolución Exenta N°149.

Entre dichas razones, el órgano contralor se refiere a la constatación de un aumento del valor de las compensaciones cuyos montos excedían los estrictamente necesarios para evitar pérdidas operacionales durante el ejercicio anual, así como a la necesidad de alojar mayoritariamente la carga del impuesto en los responsables de las emisiones, y al objetivo de calcular la señalada compensación en una ventana de tiempo anual, misma periodicidad con que se determina el impuesto regulado en el citado artículo 8° de la ley N° 20.780.

Asimismo, se añade, el pronunciamiento sostiene que “la implementación de la “compensación B” no configura un acto declarativo o creador de derechos que hayan podido incorporarse al patrimonio de sus destinatarios y, por otra parte, que no existe un derecho adquirido a la inmutabilidad de las normas ni tampoco al mantenimiento de un determinado régimen de forma indefinida que no que pueda ser modificado en el ejercicio de la facultad de apreciación de la autoridad competente”.

En concreto, la medida anunciada por el Ministerio de Energía dejó sin efecto la Resolución Exenta N° 52 de enero de 2018, que incorporaba la denominada compensación tipo B en la Resolución Exenta N°659 de 2017, que implementa el artículo 8° de la Ley N°20.780.

Desde la CNE precisaron que los objetivos de este ajuste al sistema de compensación de impuestos verdes -que en el balance 2024 significó una reducción del 98,9% en el valor total de compensaciones pagadas por todos los generadores respecto del balance anterior- serían avanzar en la descarbonización de la matriz eléctrica, además de mitigar los riesgos de los suministradores de energías renovables, mediante la disminución de los pagos laterales en los que incurren, lo que también busca generar un impacto positivo en clientes, principalmente libres, si es que sus contratos permiten traspasar la disminución de estos costos.

La CNE destacó que se ha generado un ahorro de aproximadamente $ 7.800 millones para el parque generador renovable del país con la eliminación de la compensación tipo B del impuesto verde a las emisiones de gases contaminantes.