Fiscal Nacional Económico y mercado de GLP: "En la medida que recepcionen nuestras recomendaciones, podrían avanzar para generar un precio justo"

En medio de la discusión en torno al mercado del gas, este lunes el nuevo Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, participó ayer lunes en la comisión de Economía del Senado para exponer las principales conclusiones y recomendaciones realizadas por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para aumentar la competencia en el mercado del gas licuado de petróleo (GLP).

Según recordó la nueva autoridad, entre las conclusiones que alcanzó el estudio de mercado del gas de la FNE respecto del GLP está que el mercado no funciona adecuadamente desde una perspectiva de libre competencia. Esto, por la falta de intensidad competitiva en el segmento mayorista que es donde se desempeñan las compañías Abastble, Gasco y Lipigas. Y, además, respecto del segmento minorista donde hay conductas comerciales en las cuales participan en su diseño los distribuidores mayoristas que inhiben también la competencia en el segmento minorista. "Todo ello naturalmente produce efectos en los precios que son pagados por los consumidores finales", dijo.

"Gasco, Abastble y Lipigas, que son los disribuidores mayoristas, están en una situación de equilibrio en concreto de instensidad competitiva baja, y esa intensidad competitiva que es baja podría producir a juicio de la FNE un riesgo de coordinación entre competidores", sostuvo, agregando que "los distribuidores mayoristas tienen menor presión para bajar los precios a público".

Grunberg añadió que la FNE concluye que los consumidores estarían pagando en total de manera agregada un monto del orden de US$ 181 milones en excesos por la falta de intensidad competitiva a propósito del gas licuado que se consume en Chile. En términos porcentuales, "esto equivaldría al 15% del precio del gas contenido en cada cilindro de gas licuado que se consume en nuestro país. Es decir, estamos ante un problema de magnitud relevante en cuanto a su diagnóstico de falta de intensidad competitiva".

Entre las sugerencias, recordó que se planteó "una prohibición de que los mayoristas -en este caso, hoy en el mercado son Abastible, Gasco y Lipigas- puedan vender gas licuado a los clientes finales, sea directamente ellos o a través de distribuidores integrados que es lo que ocurre hoy a través de estas redes conformadas por contratos de exclusividad o incentivos que conllevan a la exclusividad".

Además, indicó la recomendación que hizo la FNE en materia de trazabilidad de cilindros, precisando que no formó parte del estudio sobre el mercado del gas porque había una investigación abierta por parte de la FNE con motivo de una denuncia.

Tomando la contingencia, Grunberg sostuvo ante los senadores que, "a propósito de la discusión pública que ha habido nosotros vemos con muy buenos ojos ciertas declaraciones que han habido en cuanto al interés tanto del Poder Ejecutivo como también de este Congreso y del Senado a tomar en cuenta nuestras recomendaciones".

"Para nosotros es muy importante que nuestro trabajo obviamente sea tomado en cuenta y obviamente siempre vamos a estar muy llanos, dispuestos y muy interesados a colaborar en los trámites de los distintos proyectos en que inciden nuestros estudios de mercado", afirmó.

Piloto de ENAP

En la cita, hubo diversas consultas sobre su opinión respecto a lo que fue la experiencia del piloto fallido de ENAP y el rol de mayorista de la estatal. Sin embargo, hubo pocas respuestas.

El fiscal sostuvo que el estudio de mercado no aborda y la Fiscalía no abordó la posibilidad de que ENAP ingresara a este mercado. "No formó parte del estudio, nosotros no contamos con información como obviamente corresponde y siempre lo hacemos en nuestros estudios de mercado y nuestras investigaciones para pronunciarnos los efectos que generaría el accionar de ENAP", aclaró.

Ante la insistencia por sus observaciones dado el rol anunciado por ENAP considerando que será distribuidor mayorista exclusivamente, Grunberg comentó: "Para nosotros no nos resulta factible dar una respuesta en términos concretos respecto de qué impresión nos parecería el ingreso de ENAP o sus conductas en este mercado. Lo que sí podemos decir que, respecto de la recomendación que se hace en orden a desintegrar la disribución mayorista o minorista, existiría la posibilidad".

"Y eso le cabe la decisión a los actores involucrados, en este caso a ENAP o actores privados, de si va a haber incentivos para ingresar al mercado. Pero a juicio de la Fiscalía, en la medida que desaparezca esta barrera a la entrada, podría generarse la entrada de cualquier tipo de actor, ya sea público o privado. Pero es algo que la FNE no ha estudiado en concreto y que no estamos en condiciones de responder conforme a la forma en que operamos. Yo espero que nos entienda", añadió.

En medio de las interrogantes, Grunberg reforzó que la Fiscalía propone derechamente que se efectúe una reforma legal para prohibir esta integración entre los mayoristas y los minoristas. "Es una medida a gran escala que no es propia de un caso concreto que uno plantea aL TDLC. Aquí, a juicio de la Fiscalía, hay una información robusta que permite adoptar esta solución que es una solución eficiente y que va a permitir destrabar la entrada al mercado. Sería esperable que aparezca ese cuarto actor porque no habrá una barrera a la entrada a la distribución", dijo.

Y enfatizó: "Natualmente que a propósito de este mercado que todos sabemos que es un bien esencial para los hogares, la Fiscalía siempre va a estar monitoreando a este mercado y qué más quisiera yo que darle noticias de que efectivamente estamos desarrollando alguna acción".

Según explicó, eso no me es posible por mandato de la ley, porque afectarían la eficacia de las investigaciones de la Fiscalía: "Pero no les quepa duda que la Fiscalía está muy pendiente y por eso es que también se eligió este mercado para estudiarlo con un detenimiento distinto del de otros mercados y aquí tenemos una propuesta concreta que el Poder Ejecutivo con el Congreso, en la medida que recepcionen nuestras recomendaciones, podrían avanzar para generar -no tengo ningún temor en decirlo- un precio justo digamos. Un precio justo, los precios competitvos, competivos digamos en mercados que efectivamente funcionan de manera competitiva. no con dudas, son al final del día precio justos".

El debate

La senadora Loreto Carvahal consultó si, frente al desequilibrio y falta de competencia, habría una ilegalidad que hoy Gasco, Lipigas y Abastible quisieran subir en un 20 o 30% los balones de gas. "No lo sabemos. La Fiscalía por cierto que alzas de precios de gran magnitud le van a llamar la atención y dentro de las posibilidades está que nosotros podemos actuar de oficio y ejercer las atribuciones que nos ha dado este Congreso. No me puedo pronunciar teóricamente de qué pasaría, pero por cierto que sería un motivo de gran preocupación que aumenten los precios", puntualizó el Fiscal.

Frente a esto, Carvajal reclamó: "Es poco criterioso no ser sincero ni sensato con decir 'con esta regulación y con las capacidades administrativas y competencias que tiene la Fiscalía, si aquí Lipigas, Gasco y Abastible deciden vender hoy el 20 o 30%, no se enmarcaría dentro de lo que es colusión a juicio de la Fiscalía'. Eso es. Estoy hablando con las mismas condiciones. Eso creo que es bueno sincerarlo".

El fiscal añadió: "En el contexto del estudio que hicimos hay una reforma muy concreta que es la desintegración y noostros vemos que ella puede producir a que los precios sean competitvos y que haya competencia entre las empresas que es algo que hoy día no se observa".

"Lo que la Fiscalía constató es una baja intensidad competitiva. En este estudio de mercado no se constata la existencia de una colusión. No está operando el mercado competitivamente por problemas estructurales, no porque exista un acuerdo, eso en el estudio de mercado no lo sabemos", insistió.

Respecto a la inquietud de uno de los senadores por los precios de los alimentos, el fiscal indicó que "la FNE está pendiente, monitoreando los mercados en su día a día". "Y estamos muy conscientes que la inflación inédita que ha tenido el país ha generado alzas de precios en distintos mercados y, en específico, respecto al que se consulta. No nos podemos pronunciar respecto del estado ni la existencia de investigaciones, pero sí decirles que la Fiscalía va a estar mirando estos mercados y va a estar muy al pendiente de que los agentes económicos no reporten provecho de situaciones de inflación y lleven a cabo conductas anticompetitivas".

La ausencia del Gobierno

Si bien estaban invitados a la cita los ministros de Economía y Energía, Nicolás Grau y Diego Pardow, respectivamente, las autoridades presentaron sus excusas y no asistieron. El hecho fue criticado por los senadores de la instancia.

"Se hace muy dificultoso -y esto lo quiero señalar muy claramente- que no tengamos la presencia del Ejecutivo (...) Me parece -y en esto quiero generar de inmediato una nota que podamos enviar a La Moneda- a propósito que no se justifica que el Ejecutivo no esté presente en esta comisión que es justamente la que vela por las propuestas normativas y legislativas cuando hay además una sensación ciudadana de injusticia que la FNE ha sondeado y ha calificado durante 10 años y que a junio de 2023 no se repara", criticó la senadora Loreto Carvajal.

Al respecto, el senador Juan Luis Castro compartió la idea de que exista una nota de protesta de la comisión, porque "este es un tema que no estuvo en el mensaje presidencial de la Cuenta Pública, no estuvo, siendo un tema de alta relevancia e impacto social", agregando que "hasta ahora falta un explicación plausible de cómo se aborda la política equívoca que hubo respecto al famoso gas a precio justo en las condiciones que todos sabemos".