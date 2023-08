Hacienda solicita retiro de utilidades a Enap: estatal entregará US$ 400 millones al fisco

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Después de 20 años la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) repartirá dividendos. Así lo informó el gerente general de la estatal, Julio Friedmann, quien señaló que se le entregarán alrededor de US$ 400 millones al fisco.

“Hemos recibido un adelanto de información de parte del Ministerio de Hacienda, que se va a formalizar en los próximos días, en términos de contribuir al esfuerzo que se está haciendo en materia presupuestaria. Por lo tanto se nos han solicitado alrededor de US$ 400 millones como retiro de utilidades. No ha sido formalizado, pero esperamos que ocurra”, comentó el ejecutivo en marco de una conferencia en la que se entregaron los resultados del primer semestre.

Friedmann añadió que esto no altera los planes de inversión de US$ 3.500 millones, ni menos la reducción de deuda que ya está bajo los US$ 4.000 millones.

“Lo conversamos con todos los ejecutivos de la compañía el día de ayer y la verdad es que es un motivo de orgullo para la compañía, es una señal de que estamos haciendo las cosas bien y que nuestros dueños creen en lo que estamos haciendo bien. Tenemos un compromiso -y una señal clara del accionista- de que están totalmente alineados con Enap en términos de cumplir con nuestro plan de negocios y cumplir los objetivos de deuda que nos hemos propuesto que es que al año 2027deberian rondar en alrededor US$ 3.300 millones. Si bien este retiro implicaría tomar algunas acciones internas, no pone en riesgo nuestros objetivos de reducción de deuda a largo plazo, no afecta plan de inversiones ni nuestra última línea este año”, sostuvo.

En términos de resultados, Enap terminó los primeros seis meses del año con una utilidad de US$ 341 millones, lo que es una leve caída de US$ 27 millones respecto al mismo periodo del año anterior. Desde la empresa indicaron que esta cifra da cuenta del actual contexto del mercado, que se ha visto afectado por el mayor costo de los fletes, el alza de combustibles, condiciones climatológicas adversas para la carga y descarga de crudo, menores márgenes internacionales de refinación, y variaciones en el precio del Brent.