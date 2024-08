Pardow cuestiona que "Enel sigue poniendo obstáculos" por no acoger llamado a adelantar compensaciones por energía no suministrada

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Ya recuperado el suministro eléctrico, el Gobierno puso el foco en las compensaciones, lanzando este jueves el Plan Cuentas Claras que busca resolver las dudas de los vecinos de los municipios más afectados por los cortes de luz registrados a comienzos de agosto. Este iniciativa -impulsada por el Ministerio de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac)- tiene como objetivo explicarle a las personas, en particular, cuáles son sus derechos en cuanto a la compensación por la energía no suministrada y en materia de protección al consumidor.

Respecto al pago de compensaciones por la energía no suministrada, proceso que está llevando adelante la SEC, el ministro de Energía, Diego Pardow, detalló que esta es una compensación legal que ya se está pagando en comunas como Puerto Varas, Puerto Montt y Temuco. Y que, además, se empezará a pagar en Rancagua y San Felipe la próxima semana. Sin embargo, la autoridad lanzó un duro dardo: "No se está pagando en la Región Metropolitana porque la empresa Enel sigue poniendo obstáculos a que este procedimiento avance".

"Esto no es un gesto gracioso de la empresa, esto es su obligación. Las otras distribuidoras del país han sido capaces de adelantar sus procesos de facturación y enviarnos la información necesaria para viabilizar que esta compensación se empiece a pagar. Si esta compensación no se va a pagar la próxima semana en el caso de la Región Metropolitana respecto de la distribuidora Enel es por su responsabilidad, porque ellos no han querido colaborar con este proceso", enfatizó.

Pardow aseguró que utilizarán la institucionalidad que corresponde y "estas compensaciones se van a pagar a la brevedad". "Y si la empresa insiste en no colaborar con aquello, lo vamos a hacer de manera obligatoria. Pero estas compensaciones que son significativas, que son cerca de 10 veces el valor que tendría la energía no suministrada, ya se están pagando en muchas ciudades del país, se van a empezar a pagar con prontitud en muchas otras ciudades del país. En la Región Metropolitana vamos a poner nuestros esfuerzos para que sea a la brevedad", afirmó.

Eso sí, el secretario de Estado advirtió que la iniciativa anunciada no es suficiente: "Los alcaldes y alcaldesas me hicieron ver que ellos necesitan que se refuerce el plan de inversiones de la distribuidora Enel en particular y van a preparar un petitorio. Me comprometo con poner todo el liderazgo político que sea necesario para que se mejore, se refuerce el número de cuadrillas que están respondiendo a la emergencia, se refuercen los planes de mantención de vegetación y de poda de árboles y se refuerce también el plan de inversiones necesarios para muchas comunas en particular las más afectadas".

"Hubiera esperado más colaboración"

Más tarde, consultado por los mecanismos que tiene la ley para obligar a las empresas a cumplir a la brevedad, Pardow dijo que se hubiera esperado más colaboración como lo ha sido respecto de las otras cuatro grandes distribuidoras del país (Frontel, Saesa, CGE y Chilquinta). "La única que no lo está haciendo es Enel. Vamos a instruirle a que acelere el proceso más allá de los dos meses que normalmente tomaría esta circunstancia y, si no lo hace, obviamente tendremos que hacer un procedimiento sancionatorio y proceder de esa manera. La idea es que ojalá, a la luz de todo lo que está ocurriendo, la empresa cambie su actitud de una vez. Eso es lo que esperaría."

Y recalcó que, un paso "tan sencillo" como que la empresa adelante los datos de facturación para poder verificar que el cálculo y la compensación estén bien realizados, "cuatro distribuidoras lo han dado, una no".

En esa línea, sostuvo sobre Enel: "Por la vía de no colaborar lo que está haciendo es retrasarlo, porque en Puerto Varas se empezaron a pagar el miércoles, en Puerto Montt ayer, en Rancagua se comenzará a pagar el lunes y lo mismo en San Felipe durante la próxima semana. Entonces, la pregunta que se hacen legítimamente los ciudadanos es ¿por qué en Santiago se demoran más las cosas?".

Respecto al proceso de caducidad de la concesión de Enel, el cual el viernes avanzó a una segunda etapa en la que la SEC elaborará un informe técnico, comentó: "Esta es una etapa que en otra oportunidad ha tomado entre seis y 18 meses y es una etapa que vamos a tomar a través de la SEC con la mayor rigurosidad y con todo el tiempo que sea necesario para hacer un trabajo prolijo y pulcro y que le permita hacer llegar al Presidente de la República un informe detallado de cuál es la recomendación respecto de la continuidad de esa concesión".

El director nacional del Sernac, Andrés Herrera, sostuvo que la entidad ha iniciado Procedimientos Voluntarios Colectivos (PVC) con distintas empresas. "Las principales empresas que se han acogido a este procedimiento son Enel, CGE y recientemente Chilquinta y lamentablemente han habido algunas otras empresas que no se han sometido a este procedimiento y que creo han confundido también a la opinión pública respecto de lo que son las compensaciones directas y automáticas derivadas de la Ley de Servicios Eléctricos con las compensaciones también obligatorias que emanan de la Ley del Consumidor", criticó.

Enel sale a aclarar su posición

Durante la tarde, Enel Distribución señaló en una declaración que la firma "fue la primera compañía que, a raíz del inédito temporal del 1 y 2 de agosto, solicitó voluntariamente acogerse a un PVC con el Sernac, para buscar una fórmula de compensación extraordinaria a sus clientes".

Asimismo, aclaró que, "en cuanto a las compensaciones legales, existe un marco legal vigente cuyo proceso será estrictamente respetado por la compañía". Así, descartó restarse de un proceso que es obligatorio por ley.