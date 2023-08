Pardow reconoce error en informe preliminar por cuentas de la luz y evita comentar salida del jefe del Departamento Eléctrico de la CNE

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Tras participar en el seminario internacional "Chile y sus redes: desafíos y oportunidades del sistema que conectará el futuro del país", organizado por la Asociación de Transmisoras, el ministro de Energía, Diego Pardow, se refirió al polémico Informe Técnico Preliminar de Fijación de Precios de Nudo Promedio del Sistema Eléctrico Nacional emitido por la Comisión Nacional de Energía (CNE), correspondiente al primer semestre de 2023.

Consultado por la equivocación contenida en este nuevo informe que originalmente se había emitido en mayo, que -según los cálculos de los expertos- implicará alzas en las cuentas de la luz de 48% promedio para el tercer segmento cuyos consumos son mayores a 500 kWh y de 14% para los dos primeros grupos, el secretario de Estado reconoció que había un error en el informe preliminar.

"Para dentro del grupo protegido, es inferior a los dos dígitos en el orden del 8%. Y en eso Marco Mancilla (secretario ejecutivo de la CNE) ha sido meridianamente claro. Y efectivamente había un error. De hecho, en una tabla al final del informe podía inducir a ese error respecto del 14%", señaló.

Pardow recalcó que este informe preliminar es el primero de varios pasos y que lo que cambia las tarifas es la publicación del decreto del Ministerio de Energía con su toma de razón por parte de la Contraloría. Y señaló que les preocupa "tanto en términos estratégicos, mirando nuestra estrategia de largo plazo, como también en términos concretos respecto a la situación actual".

En esa línea, recalcó que están trabajando en conjunto con los senadores en una propuesta de soluciones que se encarguen de la protección, específicamente de clientes vulnerables. De hecho, indicó que fueron citados formalmente para ir al Senado, ya que los parlamentarios quieren entender la estructura de este informe preliminar. La autoridad indicó que presentarán lo que han estado haciendo para hacerse cargo de esta preocupación.

La idea es tener dentro de este año la solución aunque declinó comprometer plazos. "Esto es algo que nos preocupa y queremos abordarlo con la mayor celeridad posible. Pero como todas las medidas que exigen una concurrencia legislativa, toman el tiempo que tiene que tomar", dijo.

Además, insistió en que esto no depende de lo que quiera y lo que no: "Esto depende de conseguir un consenso suficiente para que estas reformas ocurran (...) No tiene mucho sentido anticipar el contenido de los mecanismos antes de que tengamos maduro un consenso".

Eso sí, advirtió: "También quiero ser claro en que lo que hace el informe preliminar de la CNE es implementar el mecanismo de protección tarifaria que fue legislado el año pasado. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es de alguna manera consecuencia de esta legislación".

Despido en la CNE por informe

Sobre la salida del Jefe del Departamento Eléctrico de la CNE, Deninson Fuentes, en medio del polémico informe, Pardow fue enfático en que no puede comentar una resolución que toma el jefe de Servicio de la entidad. "El jefe de Servicio de la CNE es Marco Mancilla y él tomó la decisión. Y la razón y la explicación de aquella le corresponde a él", dijo.

Consultado por si es preocupante que además se emitiera nuevamente un informe preliminar cuando se esperaba el definitivo, lo que atrasa y genera efectos en el proceso, la autoridad reconoció preocupación, pero reafirmó que "las razones que llevaron a tomar esa decisión es algo que le corresponde comentar a él (Mancilla) y no a mí".

Gestión de la CNE

En cuanto a lo que están haciendo para que la CNE acelere su paso y así el Ministerio pueda ingresar los decretos a tiempo, Pardow apuntó a retrasos que se han ido acumulando y que exceden este Gobierno. "Muchos procesos se empezaron a demorar o acumular retrasos durante la pandemia y el recuperar esos atrasos es algo que efectivamente ha tomado tiempo, pero al menos desde que a mí me tocó asumir hace casi un año, esos tiempos han ido bajando y espero que sigan bajando también", afirmó.

Asimismo, sumando los procesos de tarificación que también tienen demoras, añadió que el atraso de estos procedimientos es algo que están trabajando en conjunto con la CNE. "El proceso tarifario del VAD efectivamente tiene un atraso muy significativo, pero empezó el gobierno anterior. Es, a su vez, un proceso tarifario extraordinario que fue producto de atrasos anteriores y de dificultades en la implementación de los medidores inteligentes y con todo lo que conllevó aquello", sostuvo.

"Soy optimista en que vamos a ser capaces de disminuir esas brechas de atraso tanto este año como en los próximos", dijo.

En su presentación en el seminario, Pardow se refirió a la solicitud que le ha planteado el gremio de las transmisoras en cuanto a que la dedicación del proyecto de transición energética fuera exclusivamente a temas de transmisión. Al respecto, indicó que esa es una petición que recibe constantemente de actores de diversos segmentos.

"Este es un sector donde efectivamente hemos sido capaces de construir una visión común de largo plazo y eso lo diferencia mucho de otros sectores. El caso más claro es pensiones (...) Pero también tiene la particularidad que en numerosas crisis ha ido generando parches que no están alineados con los objetivos de largo plazo y eso no nos puede seguir pasando. Y tampoco podemos seguir abordando soluciones que únicamente miren un problema en particular", sostuvo.

Y sentenció: "No podemos dejar que los problemas coyunturales sean los únicos que discutamos".

LeBlanc: "La regulación ha sido superada"

El proyecto de transición energética fue uno de los puntos que no quedó relegado en la presentación del presidente de Transmisoras de Chile, Arturo LeBlanc, en el marco del seminario.

"Hay muchas cosas que destacar, pero hay cosas que se echaron de menos en el proyecto de ley como es por ejemplo cómo lograr poder acelerar el desarrollo de esta infraestructura tan necesaria para el país. Hoy la tramitación de permisos, sin plazos certeros, y sin poder anticipar de manera clara cuáles son los desafíos que vamos a enfrentar y cuál es el tiempo que tenemos que esperar, está ahogando el desarrollo de esta infraestructura tan necesaria para el país", lanzó.

LeBlanc apuntó a abrir un diálogo para ver "qué cosa podemos mejorar para permitir y viabilizar con plazos certeros esa infraestructura que es tan necesaria para el país. Acá no se trata de querer cambiar el estándar, todo lo contrario, queremos mantener los altos estándares pero con plazos certeros que nos permitan avanzar con una dirección clara para el desarrollo de esta infraestructura", enfatizó.

A su juicio, "la regulación ha sido superada por esta industria". Según explicó, "una regulación que está pensada para una fábrica, para un edificio, una infraestructura súper acotada, no es muy aplicable para una infraestructura lineal de cientos e incluso miles de kilómetros (...) el punto de tener que presentar el punto georreferenciado de cada pata, de cada torre, quita una flexibilidad enorme y que no contribuye en nada tampoco a los estándares medioambientales".

En esa línea, invitó al ministro a sentarse a conversar y con creatividad: "Ver en qué podemos avanzar y qué cosas pueden quedar para una reforma más grande como Estado". Además, invitó a trabajar en la certeza respecto de los procesos tarifario: "Cuente con nosotros para poder agilizarlo".

LeBlanc aseguró que solo una buena planificación en transmisión permite conectar la generación. Y puntualizó que el criterio de corto de falla hay que revisarlo.

Insistencia por reforma a distribución

Mientras, el presidente de Empresas Eléctricas, Víctor Tavera, aseguró que "es crucial contar con una red de distribución moderna, flexible y resiliente. Hoy eso no es posible. Estamos atrapados en una regulación obsoleta".

Tavera recordó que llevan cuatro años sin tarifa. "De verdad no se logra entender cómo puede ser que en un sector, en un país serio como este, nosotros tengamos que seguir invirtiendo (...) pero claramente acá hay un problema", dijo.

Y apuntó a que se requiere una hoja de ruta para avanzar en una reforma profunda a regulación de la distribución: "Creemos que se deben priorizar tres ejes esenciales: redes más robustas y resilientes, permitir que el futuro energético llegue a los hogares y mayor poder de decisión de los usuarios".

Junto con recordar las leyes de servicios básicos que calificó como "desastre", enfatizó en que se tiene que pensar en la distribución ya.