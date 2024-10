SEC se alista para recibir descargos por muertes de electrodependientes e identifica oportunidades de mejora en su atención

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las circunstancias del fallecimiento de tres personas electrodependientes en medio de los extensos cortes de electricidad de inicios de agosto fue el foco este martes de la comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado. En ese contexto, la superintendenta de Electricidad y Combustibles (SEC), Marta Cabeza, comentó el estado del proceso de formulación de cargos contra Enel y las oportunidades de mejora que ve en la ley.

Confesando que este es un tema doloroso, la timonel de la SEC detalló que están en la etapa de los descargos, donde el 10 de octubre deberían recibirlos por parte de la empresa respecto a los tres casos.

Cabeza relató que hubo una pérdida de llamadas del 50% en el caso de Enel y por eso formularon cargos. Sin embargo, respecto de los tres pacientes electrodependientes, no respondieron en más de una vez. "En estos tres casos no respondieron no solamente la primera, sino que tres llamados, ocho y 11", comentó.

En cuanto a la obligación que tenía la empresa de disponer un elemento generador, "no había" -dijo- a la luz de los resultados. Y, la tercera formulación de cargos, apunta a que se debe dirigir primero a los hogares de estos pacientes cuando hay múltiples llamados para atender los cortes de suministro.

Constatados los hechos, la autoridad reafirmó que se hicieron las denuncias al Ministerio Público para la persecución de eventuales responsabilidades.

Cabeza enfatizó que "no solamente nos preocupamos de que la fiscalización tenga que ver con lo que hace cumplir la ley, sino que efectivamente se pueda hacer cumplir la ley".

Consultada por la presidenta de la comisión, Fabiola Campillai, por los cambios que se deben hacer a la ley para no llegar tarde, Cabeza se detuvo en cuanto a la responsabilidad que las familias inscriban a los electrodependientes en las empresas.

"Creemos que tal vez en el servicio de salud, cuando ya le dicen a la persona que se vaya con el paciente electrodependiente a la casa, ellos lo inscriban, porque nos hemos encontrado, antes de estos casos, que muchas veces el electrodependiente ya me dice 'no me han atendido' y todos los casos que recibimos el año pasado eran personas que no estaban inscritas en los registros", dijo. Asimismo, apuntó a la incorporación de equipos telemedidos que permitan a las empresas monitorear en línea la continuidad de suministro.

En término de mejoras en la norma técnica de calidad y servicio de la Comisión Nacional de Energía (CNE) que rige el desempeño de las empresas, Cabeza precisó que han incorporado dos modificaciones que entran en vigencia en marzo de 2025 y otra en marzo de 2026.

"El año 2025 los nuevos pacientes electrodependientes deberán contar con un elemento de telemedida que dé cuenta que se interrumpió el suministro en esa casa y a partir de marzo del 2026 todos los inscritos", explicó.

Pese a la asistencia de Cabeza, la presidenta de la comisión lamentó la ausencia del ministro de Energía, Diego Pardow, quien se excusó de asistir a la instancia, aludiendo a que sería representado por la SEC. Y, en esa línea, se volverá a citar al secretario de Estado porque -según argumentó la senadora- la instancia necesita la opinión política del Gobierno en este tema.

"Me parece que este es un caso muy delicado, de vida o muerte, y no podemos delegar responsabilidades en otras personas o en este caso en la SEC. Pienso que el ministro debió haber venido, expuesto, porque ese es un caso de derechos humanos que tenemos que resolver y que tenemos que apoyar a todas las familias con personas electrodependientes", reclamó la senadora.

"Falta más fiscalización"

En la instancia, Carola González, de la Fundación Luz para Ellos, apuntó a la negligencia de la empresa en lo sucedido en el último temporal, que la ley no está siendo cumplida y que falta más fiscalización. Aseguró que como agrupación tuvieron que canalizar 20 casos cuando fue el corto masivo en agosto, por lo que se podría haber lamentado más muertes.

"Tuvimos que adquirir un número, un contacto directo con Enel para poder canalizar esos 20 casos. Hubo pacientes electrodependientes que después de este corte prolongado de varios días cayeron hospitalizados, agravando su condición de salud, que algunos incluso estuvieron casi al borde de la muerte", advirtió.

Según explicó, los niños en esta condición, que son la mayoría crónicos con enfermedades graves, "al llevarnos nosotros a los hospitales, la mayoría salen en un cajón, porque ellos ven a nuestros niños como pacientes que no tienen recuperación. Entonces, no los intervienen".

El ingeniero Christian Simpson, quien está trabajando con la organización y promueve sistemas automáticos permanentes para electrodependientes, indicó que la muerte de los tres pacientes "quizás en gran parte es culpa de la ley que no se fiscaliza". "Está clara la ley. La culpa en este momento es que no se ha fiscalizado", dijo.

Y arremetió: "Creo que hay un engaño cuando la señora de la SEC dijo que hay un 87% de gente que optó por 50 kW, eso quiere decir que esa gente es pobre y no tiene mucho conocimiento porque 50 kW no es nada".