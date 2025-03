SQM sella su llegada a África tras sortear última valla regulatoria en proyecto de litio en Namibia

La gigante de litio SQM acaba de concretar definitivamente su aterrizaje en África y, con ello, su primera alianza en dicho continente.

Lo anterior, luego de que la Comisión de Competencia de Namibia aprobara el acuerdo de participación que tiene con la empresa africana Andrada Mining Limited para desarrollar de forma conjunta el proyecto Ridge Lithium.

El visto bueno del ente regulador era la última condición pendiente para implementar el pacto entre las firmas, donde SQM tiene derecho a obtener hasta un 50% de participación en Grace Simba Investments, subsidiaria de total propiedad de Andrada que posee la licencia de Lithium Ridge.

“Estamos encantados de que la Comisión de Competencia de Namibia nos concediera la aprobación para nuestro acuerdo de participación”, sostuvo tras la noticia el gerente general de la división de Litio Internacional de SQM, Mark Fones. “Con todas las condiciones previas cumplidas, estamos listos para comenzar la exploración en Ridge Lithium”, aseguró.

Agregó que “este hito marca un paso clave en la expansión de nuestra cartera de activos de litio y refuerza nuestro compromiso con la transición energética global”.

Por su parte, el CEO de Andrada Mining, Anthony Viljoen, sostuvo que esta aprobación “es el componente final necesario para que lancemos por completo lo que será una asociación transformadora con uno de los mayores productores de productos químicos de litio del mundo. El acuerdo acelerará significativamente nuestra estrategia de comercialización del litio”.

Asimismo, destacó la inversión de hasta US$ 40 millones que realizará SQM, la cual, a su juicio, “no solo acelerará el desarrollo de la región rica en espodumena de litio, sino que también debería impulsar el crecimiento socioeconómico en la región de Erongo”. Enfatizó que la asociación creará oportunidades de empleo, desarrollo de capacidades locales y fortalecimiento de bienes y servicios. El acuerdo contempló un pago inicial de US$ 2 millones por parte de SQM y se espera que la chilena invierta otros US$ 7 millones en 18 meses.