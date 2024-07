Subsidio eléctrico: generadoras critican al Gobierno por alza de impuesto al carbono

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las críticas se hicieron sentir desde las generadoras al abordar ayer en la mesa técnica de la ley de estabilización de tarifas eléctricas uno de los pilares de la propuesta para triplicar la cobertura del subsidio, que apunta al aumento temporal al impuesto al carbono.

El Gobierno detalló que la recaudación neta esperada para este concepto, con una sobretasa de US$ 5 la tonelada que deja el impuesto verde fijado en US$ 10 la tonelada, sería de US$ 88 millones en la primera operación renta del 2025, y los años 2025 y 2026 -llámese Operación Renta 2026 y 2027- alcanzaría los US$ 77 millones y US$ 70 millones, respectivamente.

Sobre cuántas familias representa este pilar, el ministro de Energía, Diego Pardow, precisó que una recaudación de US$ 80 millones anuales permite extender la cobertura del subsidio en los términos planteados entre 700 mil y 800 mil hogares más.

Directora de Presupuestos dijo que “las fuentes de reasignación para 2024 están agotadas en lo que resta del año”.

El director ejecutivo de Generadoras de Chile, Camilo Charme, señaló que este es un tema que hay que tratar, pero “en esta mesa y para los fines de financiar un subsidio, no es oportuno. La señal sería muy errática y consideramos que el Gobierno tiene que dar señales coherentes”.

Por ejemplo, como factores de incertidumbre a la recaudación fiscal, instaló el retiro anticipado de centrales a carbón y la incertidumbre hidrológica. “Nos sorprende el cambio de política habiendo, además, otros recursos disponibles que tienen mayor impacto regulatorio, mayor consenso y que son de mucho más fácil implementación”, afirmó, aludiendo a la recaudación por IVA.

Pardow descartó la acusación de cierta incoherencia en las herramientas normativas: “Esta es una sobretasa temporal que es independiente de la conversación que tiene que ver con el impuesto correctivo y su manera de plegarse a la finalidad de carbono neutralidad (...)”. Y advirtió: “En la medida que tratamos de confundir ambas discusiones es muy difícil avanzar”. Apuntando a los dichos sobre la recaudación de IVA, dijo que “es un consenso que está por construirse y no es efectivo que genere mayor consenso que lo otro”.

Pero la discusión siguió. Charme apuntó a las consecuencias de la medida y Pardow aclaró que están preparando un análisis de impacto regulatorio. Junto con aclarar algunos puntos de la presentación del gremio, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, explicó que dentro del ejercicio presupuestario analizan posibles reasignaciones en temas que salen de la contingencia, pero que para el caso de 2024 “las fuentes de reasignación están agotadas en lo que resta del año”.