Cariola Díez Pérez-Cotapos y Sargent & Krahn tienen nuevo gerente general
Cariola Díez Pérez-Cotapos y Sargent & Krahn anunciaron el nombramiento de Max Correa, ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile con 15 años de experiencia, como su nuevo gerente general.
Correa asume el cargo tras desempeñarse durante los últimos 2 años como subgerente de Sargent & Krahn.
