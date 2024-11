DGAC retoma este viernes su paro de "ralentización" y se anticipan nuevas escenas de caos en los principales aeropuertos del país

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Tras una larga jornada de reunión con las autoridades, los trabajadores de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmaron que, a partir de este viernes a las 8:00 de la mañana retomarán de forma indefinida su denominado paro de "ralentización" que afectará a todos los aeropuertos del país.

Esta medida fue anunciada por la Asociación de Sindicatos de la DGAC, luego de que fracasaran las negociaciones con el Gobierno en busca de una solución a sus demandas laborales.

Tal como ocurrió el miércoles, se anticipa que la medida de fuerza volverá a provocar largas esperas, con retrasos de más de dos horas en algunos vuelos y casi una veintena de cancelaciones, tanto en los embarques nacionales como internacionales.

Frente a esto, desde Nuevo Pudahuel llamaron a los pasajeros revisar las condiciones de sus vuelos con las aerolíneas y solo concurrir al terminal si su viaje ha sido confirmado.

"Para los pasajeros con vuelos confirmados, sugerimos llegar con al menos tres horas de antelación al horario de salida en vuelos nacionales y con cuatro horas de anticipación a los vuelos internacionales, en caso de registrarse demoras en los controles de seguridad de los terminales, que están a cargo de la DGAC", señaló la concecionaria.

Por su parte, la Asociación Chilena de Líneas Aéreas (Achila) afirmó que “lo que sigue ocurriendo en los aeropuertos del país es total y completamente inaceptable. Frente a todo Chile, un grupo de presión que infringe la ley en forma evidente, mantiene una posición de fuerza que afecta a decenas de miles de personas, que ven afectado su derecho al libre tránsito”.

A esto, el gremio de aerolíneas agregó: "la situación generada en nuestros aeropuertos por la huelga de la DGAC no debe ni puede mantenerse, no sólo porque es completamente ilegal, sino porque se ha impedido por la fuerza el normal funcionamiento de una infraestructura crítica que tiene una importancia estratégica para la conectividad del país. Las autoridades tienen la obligación de evitar que se interrumpa la conectividad aérea. Es urgente que se adopten medidas efectivas para terminar con esta situación a la mayor brevedad, ya que es inaceptable que en Chile no se respete la ley en este ámbito”.

Y desde los gremios del turismo también condenaron la desición de los trabajadores. La presidenta ejecutiva de Fedetur, Mónica Zalaquett, sostuvo que "esta paralización provocará un profundo y negativo impacto, económico, social y de imagen. Por lo mismo, exigimos al gobierno que ante la gravedad del daño que provocará esta medida de presión ilegal, no sólo a la industria del turismo, sino que a todo Chile, adopte de forma inmediata las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio de los aeropuertos a lo largo del país".

Negociaciones fallidas

Cabe destacar que este miércoles iniciaron las movilizaciones de los trabajadores de la DGAC, sin embargo durante la tarde de ese mismo día el organismo encargado de la seguridad aérea anunció que “los aeropuertos y aeródromos del país, retornan a la normalidad mientras siguen avanzando las gestiones en búsqueda de una pronta solución".

Bajo el contexto de diálogo y negociaciones, desde el Gobierno aseguraron que cerca de las 2 de la tarde de este jueves se le entregó a las asociaciones una nueva propuesta de negociación, en la cual se les propuso un bono permanente y de aplicación inmediata.

No obstante, los trabajadores del ente dependiente de la Fuerza Aérea de Chile rechazaron la propuesta, por lo que decidieron reactivar la paralización.

Los empleados de la DGAC reiteraron que el paro continuará hasta que se logren acuerdos satisfactorios en torno a las condiciones laborales que reclaman.