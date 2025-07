Cabify saca cuentas alegres de su llegada al aeropuerto: busca crecer en rentabilidad y escala

Hace un mes Cabify hizo su primer viaje al Aeropuerto de Santiago y concretó su aspiración de convertirse en el transporte oficial del terminal capitalino, luego de adjudicarse una licitación pública en 2023.

Con este estreno, la compañía de movilidad española -que aterrizó en Chile hace más de una década- sumó un servicio más a su plataforma, que ya incluía transporte particular y corporativo. No obstante, la empresa considera que abrir esta línea de negocios “es una de las más grandes, por no decir la más grande” de las operaciones que ha realizado en sus 13 años en el país.

En conversación con DF, el gerente general de Cabify en Chile, Álvaro Pasquez, señaló que “la recepción que hemos tenido en términos de los usuarios es impresionante”.

Para poder operar el nuevo servicio, el proyecto en su totalidad -que tiene una duración de cuatro años- implica una inversión US$ 25 millones. En su primera fase, consideró la adquisición de 50 vans Staria de Hyundai, la habilitación de dos counters de atención en el terminal aéreo nacional y otros dos en el internacional.

“Tenemos 50 vans en este momento, pero yo no quiero quedarme solo con eso, quiero que esta operación escale”, sostuvo el gerente general de Cabify Chile.

De acuerdo al gerente de la firma, el modelo de negocios consiste en un servicio diferente a la oferta que existía cuando entraron, dado que si bien son minibuses, les permite vender asientos a precios fijos dependiendo de las distancias, en vez de la van completa.

“Hoy en día estamos verificando que esto era necesario para el usuario y cada semana va creciendo de manera exponencial”, sostuvo Pasquez, quien agregó que “había muchos espacios vacíos en lo que es hoy un aeropuerto de clase mundial, moderno y tecnológico, que obviamente necesitaba un medio de transporte a la altura de lo que los turistas ya ven en el mundo”.

El country manager de Cabify Chile afirmó que “estamos operando con miras a cómo agregamos valor” y explicó que -hasta el momento- el servicio “ciudad-aeropuerto” es el más débil, dado que los contratan más desde el terminal aéreo al hogar que desde la casa al aeropuerto.

Aun así, precisó que Las Condes, Providencia, Santiago, Ñuñoa y Vitacura son las comunas que más demandan el servicio al aeropuerto en su primer mes de operación.

Álvaro Pasquez, country manager de Cabify Chile.

Rentabilidad del proyecto

Ya lanzado el servicio, la prioridad de la compañía pasó a ser rentabilizarlo y generar demanda. “Las primeras semanas fueron duras, con muchos viajes de solo un pasajero”, confidenció Pasquez. Pero con el pasar de los días vio con mucho más optimismo el panorama, admitió.

“La última semana ya hubo momentos donde nos quedamos muy justos de oferta. Entonces ya empiezas a ver que la demanda está”, afirmó el ejecutivo.

Las cifras le dan la razón a esta positiva perspectiva. “Estamos recién aterrizando y vemos números que yo esperaba haber tenido a finales del segundo mes. Yo esperaba que las pérdidas hubieran sido mucho mayores, pero estamos creciendo como al doble de la velocidad de lo que yo tenía pensado”, comentó.

Con esto, pronosticó que “en un par de meses” el proyecto del transporte al aeropuerto ya sería rentable. “Este año”, puntualizó.

“Tenemos 50 vans en este momento, pero yo no quiero quedarme solo con eso, quiero que esta operación escale. Para lograr eso tenemos que entender cuál es el momento adecuado y generar demanda suficiente. Espero que (sea) a fines de este año”, expresó.

Arista judicial

Cabe recordar que Cabify logró convertirse en el transporte oficial del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago tras una pelea de varios años con su rival Transvip.

La licitación se publicó en octubre de 2023 y la plataforma de movilidad se la adjudicó a fines de diciembre del mismo año, pero luego se judicializó, ya que en enero de 2024 Transvip presentó una demanda de competencia desleal en contra de Cabify.

Esto, dado que Transvip -concesionaria de un servicio de transporte de minibuses en el aeropuerto- en 2022 inició la búsqueda de un socio en un proceso liderado por LarrainVial, y según acusó en su acción judicial, Cabify usó información confidencial obtenida durante esa instancia para preparar su oferta en dicho concurso.

Consultado por el tema, Pasquez sostuvo que a finales del año pasado el tribunal congeló su participación en el aeropuerto, restricción que se levantó a fines de 2024 lo que les permitió iniciar su operación este año. No obstante señaló que el proceso todavía no finaliza: “Actualmente estamos esperando sentencia y es cuestión de semanas o un par de meses para que quede resuelto”.