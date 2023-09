Dreams emplaza a ANFP, equipos de fútbol y canales a cortar contratos a casinos online: “Se exponen a ser perseguidos penalmente”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La decisión de la Corte Suprema de bloquear a 27 casas de apuestas en línea hizo una grieta profunda al posicionamiento de estas empresas en Chile. Y si bien, el escrito de 14 páginas sólo hace referencia a las plataformas que tienen contenido de pronósticos deportivos, es un antecedente que servirá para que los detractores de las operadoras utilicen el fallo en otros procesos judiciales abiertos en juzgados civiles y penales.

Así lo manifestaron tanto Dreams como Polla Chilena de Beneficencia, compañías que están estudiando el nuevo escenario ante el espaldarazo de la Tercera Sala. El asesor legal del casino ligado a la familia Fischer, Carlos Gajardo, señaló que el fallo es “contundente” porque establece desde el punto de vista penal que las casas de apuestas online son una actividad que constituye delito.

“Es muy relevante que todas las personas naturales y jurídicas que están facilitando que se produzca esta actividad delictiva dejen de hacerlo, porque se exponen a ser perseguidos penalmente por delitos. Entre ellos, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), los equipos de fútbol y los medios de comunicaciones que permiten la publicidad a una actividad ilícita”, expuso el exfiscal.

A su vez, la presidenta de Polla Chilena de Beneficencia, Macarena Carvallo, anunció que se dispone a ampliar su ofensiva legal. “Estamos estudiando presentar una demanda civil, porque hay una nulidad de derecho público que tenemos que hacer valer. Hay un objeto ilícito en los contratos que se han firmado por las casas de apuestas en este país”, aseveró.

Consultados al respecto, Mega, Canal 13 y CHV declinaron hacer comentarios.

Un fallo “errático”

Carlos Baeza, abogado asesor de las plataformas de apuestas online Betano, Betsson, Coolbet y Latamwin, declaró que la nueva postura es un cambio “drástico”, “errático” y “repentino” de la Tercera Sala.

A juicio de Baeza, el artículo 63 N°19 de la Constitución establece que la regulación de loterías, hipódromos y apuestas debe hacerse únicamente por una ley. Esto, a su parecer, no implica prohibición, sino una garantía.

En la misma línea, destacó que este fallo “es uno más de esta materia”, dejando la existencia de varias resoluciones pendientes en tribunales, que pueden o no coincidir con el nuevo criterio manifestado por la Corte Suprema. Además, enfatiza que las políticas públicas debiesen ser definidas por el Poder Ejecutivo junto al Congreso, y no en una sede judicial. “Este fallo no debe alterar el proceso legislativo que hemos respaldado desde un comienzo”, recalcó.

Mayor urgencia

La presidenta de la Asociación Chilena de Casinos del Juego (ACCJ), Cecilia Valdés puso énfasis en que la sentencia impulsa la urgencia para que el proyecto de ley que busca regular a las plataformas en línea salga lo antes posible. “Si bien el fallo no interviene directamente en ese proceso, sí es claro en su sentencia de la ilegalidad de estas casas y pone de manifiesto que el problema es ahora y urgente de resolver”, explicó.

Con este escenario de fondo, la superintendenta de Casinos, Vivien Villagrán, remarcó que la postura de la Corte Suprema “confirma el carácter ilegal de la actividad”.

“Como superintendencia valoramos esta decisión, que una vez más confirma lo establecido en distintos cuerpos legales, en orden al carácter ilegal de la actividad en tanto ésta no cuenta con una ley expresa que la habilite”, dijo la autoridad.

La titular del regulador destacó que la Corte Suprema hace referencia a las diversas denuncias que la SCJ ha presentado ante el Ministerio Público -más de 40 a la fecha-, las que son acompañadas de un análisis técnico respecto del funcionamiento de estas plataformas. “Éstas operan sin pagar tributos, sin transparencia en la generación de resultados, sin una política de juego responsable y protección de menores, entre otras externalidades negativas”, remató.

