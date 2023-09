Huachipato perdió US$ 1.021 millones en los últimos 16 años y solo en dos ejercicios registró ganancias

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La crisis más profunda de sus 72 años de vida experimenta la Siderúrgica de Huachipato. La emblemática empresa del grupo CAP registra pérdidas casi ininterrumpidas desde 2007, salvo por dos excepciones: el 2021, cuando logró ganancias por US$ 11,3 millones y, en 2018, en que anotó un saldo positivo de solo US$ 317.000. El balance de los últimos 16 años, incluyendo el primer semestre de 2023, arroja un saldo en rojo de US$ 1.021 millones, de acuerdo a las memorias de la compañía.

César Garrido, gerente general de Siderúrgica Huachipato, afirmó que “sin duda, el escenario actual es bastante complejo: las condiciones del mercado donde se desenvuelve Siderúrgica Huachipato han sido muy desafiantes durante los últimos 10 años, pero las distorsiones producidas por las importaciones desde Asia se han acentuado en los últimos años, generando pérdidas que no habíamos visto en 72 años de historia”.

Asimet expresa preocupación por posible cierre de Huachipato y pide a la autoridad incentivos para apoyar un desarrollo más sustentable

El ejecutivo detalló que “como empresa hemos hecho todos los esfuerzos para viabilizar nuestra operación cambiando nuestro modelo de gestión de riesgos”. Agregó que “estamos recuperando nuestra competitividad en términos de costo unitario a los niveles que la canasta internacional del acero nos permite, con un plan de ahorro por algo más de US$ 60 millones anuales, y cambiando nuestro modelo de negocios, integrándonos en el ecosistema de la minería”.

Sin embargo, enfatizó que “todos estos ajustes de eficiencia en nuestros procesos no serán suficientes si no es factible competir en una cancha pareja, sin distorsiones de precios provocadas por los aceros importados”.

Garrido señaló que “en Huachipato trabajan 2.800 trabajadores de manera directa y “se ha proyectado que serían cerca de 20 mil las personas potencialmente impactadas”.