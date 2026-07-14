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JetSmart firma alianza con Starlink para ofrecer wifi satelital en vuelos domésticos e internacionales

El acuerdo también contempla al resto de las aerolíneas que son parte del portafolio de Indigo Partners, como Wizz Air (Europa), Volaris (México), Frontier (América del Norte) y Cebu Pacific (Filipinas).

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Martes 14 de julio de 2026 a las 10:37 hrs.

Catalina Vicuña JetSMART Aerolíneas internet wifi Starlink
<p>JetSmart firma alianza con Starlink para ofrecer wifi satelital en vuelos domésticos e internacionales</p>

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