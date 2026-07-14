JetSmart firma alianza con Starlink para ofrecer wifi satelital en vuelos domésticos e internacionales

El acuerdo también contempla al resto de las aerolíneas que son parte del portafolio de Indigo Partners, como Wizz Air (Europa), Volaris (México), Frontier (América del Norte) y Cebu Pacific (Filipinas).

Una colaboración que se podrá en la práctica durante 2027, en el aire. Este martes, la aerolínea lowcost JetSmart anunció la firma de un acuerdo con la firma satelital ligada al magnate Elon Musk, Starlink, de SpaceX; para comenzar a ofrecer wifi a bordo en todos sus vuelos nacionales e internacionales a partir del próximo año.

La opción de conexión satelital estará disponible tanto para pasajeros (desde el despegue hasta el aterrizaje) como también para la operación interna de la aerolínea, incluyendo pilotos, tripulantes de cabina, equipos de mantenimiento y personal de operaciones en tierra.

Esto, destacó la aerolínea, significará tener conectividad en tiempo real aeronave-operaciones, contar con un mantenimiento predictivo con datos en vivo, mejorar la atención en contingencias y tener tripulaciones más conectadas durante los vuelos.

Con esto, afirmó el CEO y fundador de la firma, Estuardo Ortiz, JetSmart se bautizaría como “la primera aerolínea ultra low cost de la región en ofrecer este servicio", lo que "refleja el espíritu innovador y disruptivo que ha caracterizado a JetSMART desde sus inicios y que seguirá impulsando nuestro crecimiento en los próximos años".

A nivel global, aseguró la firma, el servicio también estará disponible para las otras aerolíneas del portafolio de Indigo Partners –fondo de inversión dueño mayoritario de JetSmart–, sumando un total de más de 1.000 aviones. Estas son Wizz Air (Europa), Volaris (México), Frontier (América del Norte) y Cebu Pacific (Filipinas).

El hito, cabe destacar, se da en el aniversario de operación número diez de la aerolíea, la que –a la fecha– cuenta con una flota de 55 aviones Airbus A320 y A321, que vuelan en 90 rutas nacionales e internacionales en Chile, Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador, República Dominicana, entre otros.