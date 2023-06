Joyvio ingresa querella contra Isidoro Quiroga por Australis: "Su valor real era sólo una fracción de lo que efectivamente se pagó por ella"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

A través de su filial Food Investment, Joyvio, gigante chino que forma parte del holding Legend -matriz de Lenovo- finalmente se querelló en contra del empresario chileno Isidoro Quiroga, por el delito de "estafa con un perjuicio patrimonial que supera los US$ 921 millones".

Los hechos tienen relación con la venta de la salmonera Australis, sellada por ese monto en 2019. Los inversionistas chinos que compraron la compañía acusan que Quiroga, su familia y sus ejecutivos cercanos les ocultaron una política de sobreproducción que superó las 100 mil toneladas al momento del due diligence (diligencia debida).

El conflicto ya cuenta con una gruesa trama judicial. Además del arbitraje que inició Joyvio en enero, Quiroga y sus cercanos han presentado una serie de querellas por injurias y calumnias y, la nueva administración de Australis Seafoods -que tiene a Andrés Lyon como gerente general- ya se había querellado por el delito de administración desleal en contra del empresario.

Ahora, tras meses de espera, Joyvio inició su propia arremetida. "Su valor real era sólo una fracción de lo que efectivamente se pagó por ella”, dice la querella respecto a Australis, según una declaración emitida por los abogados que representan a la china, Gabriel Zaliasnik y Jaime Winter.

Las acusaciones

Los querellados “burlaron deliberadamente la normativa medioambiental para consumar su delito y así afectar gravemente el patrimonio de un inversionista extranjero como Joyvio (...) el esquema defraudatorio está registrado en una serie sorprendente de correos electrónicos intercambiados entre ellos y en otros documentos, donde es evidente que Quiroga y su círculo de hierro reconocen la sobreproducción y articulan planes para ocultarla", apuntó Zaliasnik.

Asimismo, el escrito de los abogados señala que de no haber "mediado las conductas engañosas por parte de los querellados", Joyvio jamás hubiese pagado los US$ 921 millones que pagó. Al momento del anuncio de la venta, en el mercado hizo ruido el precio de la transacción, mayor incluso a los US$ 850 millones que pagó Agrosuper por AquaChile, la salmonera más grande del país.

La sobreproducción permitió que la “empresa pudo exhibir ingresos y márgenes improcedentes que se estaban generando (y se proyectaba generar) ilegalmente, permitiéndoles así sobrevalorar la empresa y acceder al pago de un precio exorbitante de casi US$ 1.000 millones“, acusa la querella.

La arremetida, además, oficia a organismos como el SII, el Departamento de Justicia de EEUU, la Embajada de Reino Unido, la Bolsa de Comercio de Santiago y la Bolsa Electrónica de Chile para que informen las transacciones de Australis durante el año 2018 y evaluar "si hay interés fiscal en esta causa".

Respuesta de Quiroga

Asesoría e Inversiones Benjamín (AIB), holding ligado al empresario, respondió rápidamente ante la presentación de este escrito: "La nueva querella del Grupo Joyvio contra Isidoro Quiroga, su familia y sus colaboradores solo demuestra que su maquinación extorsiva no ha dado resultados. Después de más de cuatro años y tras varios meses de presiones indebidas, el Grupo Joyvio busca hacer creer a la opinión pública que fue víctima de una estafa, cuando los antecedentes del caso demuestran todo lo contrario."

AIB agrega que "el Grupo Joyvio tuvo a su disposición todos los antecedentes de Australis en el proceso de due diligence, los que fueron revisados por los propios ejecutivos chinos y por expertos legales, financieros y técnicos. Todavía más, una vez adquirida la compañía, el Grupo Joyvio, incluyendo a su Presidente, Señor Shaopeng Chen, ordenó expresamente a la administración local mantener e incluso aumentar los niveles de producción. De esta forma, este caso solo será recordado como una de las maquinaciones extorsivas más bulladas e infructuosas en la historia de Chile".