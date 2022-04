Masisa eleva sus ganancias y revela la estrategia para enfrentar la falta de materias primas

De acuerdo a los datos publicados por Masisa, al 31 de marzo de este año la empresa obtuvo ingresos por US$ 121,9 millones, es decir, un 26,5% más que en el mismo período de 2021. Y además reportó utilidades cercanas a los US$ 18,2 millones, que se sobreponen a los US$ 3,2 millones anotados en el semestre similar del año pasado.

Asimismo, desde Masisa indicaron que en estos primeros tres meses alcanzaron un Ebitda de US$31,3 millones, lo que representa un aumento de US$17,7 millones respecto al mismo período de 2021. "Este incremento obedece principalmente a la mejora en los márgenes de las distintas líneas de negocios, al enfoque en productos con mayor valor agregado y a las eficiencias en costos, asociados a la ejecución del plan estratégico", señalaron.

Alejandro Carillo, gerente general Corporativo de Masisa, celebró estas cifras que a su juicio reflejan los buenos resultados de un plan estratégico que ha sido exitoso. Y comentó que “desde hace dos años nos impusimos un gran desafío e implementamos un plan estratégico exigente, que buscaba maximizar la rentabilidad de la compañía y optimizar sus procesos operacionales y administrativos, sin sacrificar la calidad (...) Como Masisa creemos que esta promesa se ha ido cumpliendo”.

Riesgos en el sector

Adicionalmente, desde la compañía se refirieron a los actuales riesgos que afectan al sector. Y explicaron que en base a que "la construcción y remodelación de viviendas es el principal impulsor de la demanda de tableros, molduras y otros productos de madera", y "al carácter cíclico de la demanda" de los productos que ofrece la empresa, "un deterioro de las condiciones económicas globales podría afectar negativamente a los mercados, afectando el precio de venta y resultando en efectos adversos en el negocio, resultados y situación financiera".

En este contexto, la firma abordó el abastecimiento de materias primas, "especialmente resinas químicas y madera, que son elementos esenciales para la producción de sus productos", y afirmaron que "para minimizar estos riesgos, la compañía mantiene acuerdos de largo plazo con proveedores de materia prima esencial".

Y a esto se suma "una política de diversificar sus fuentes de abastecimiento de residuos de madera de terceros, disminuyendo la dependencia de proveedores individuales".