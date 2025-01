Michael Clark cede ante la CMF y lanzará una OPA por Azul Azul

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En medio del complejo monento que vive la gestora de fondos Sartor, se conoció que en unos de sus fondos de inversión privados (FIP) se dio un movimiento que generó la solicitud de explicaciones por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Y no era cualquier fondo, Tactical Sport- que controla el 63,07% de Azul Azul, la concesionaria que administra a la rama de fútbol de la Universidad de Chile,- cambió de control, por lo que Michael Clark pasó de tener el 10% al 100% de las cuotas de dicho instrumento por medio de su socieda inversiones Antumalal, transformándose con ello en el máximo accionista.

Tras ser oficiado por la CMF, Clark informó que desembolsó US$ 5,7 millones por el control de la sociedad en la que antes participaban ejecutivos de Sartor. El regulador no quedó conforme con la respuesta y le aseguró que estaba infringiendo la ley de Mercado de Valores ya que no realizó una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) dirigida a todos los accionistas de la serie B de Azul Azul, como asimismo concurriendo un incumplimiento a la obligación de informar al público en general respecto de una toma de control, directa o indirectamente, de una sociedad anónima abierta.

Tras ello, y con fecha 8 de enero, Clark respondió al regulador que "he obrado con la genuina convicción, actuando de buena fe y contando con la asesoría y opinión de mis abogados, de que la compra de 6.354.981 cuotas de la serie única del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport efectuada con fecha 13 de diciembre de 2024 por la sociedad Inversiones Antumalal Limitada, no significó un cambio de control de la sociedad anónima abierta Azul Azul S.A", no obstante, aseguró que una sociedad controlada por Clark lanzará una OPA por Azul Azul dentro del primer cuatrimestre de 2025 y a un precio -por acción-no será inferior a $387,97.

El precio actual del papel de Azul Azul en bolsa es de $ 550.