Ministro Marcel y dichos de CMPC: "Protagonizó uno de los episodios más graves de colusión en Chile, uno esperaría un poco más de prudencia"

Consultado en un punto de prensa, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a los dichos de Luis Felipe Gazitúa, presidente de la papelera CMPC y que fueron replicados por este medio.

En un encuentro empresarial en Los Ángeles, Región del Biobío, organizado por el Instituto Regional de Administración de Empresas (Irade), Gazitúa se refirió a las dificultades para realizar megaproyectos en el país debido a la denominada permisología.

"Nosotros no tenemos inversiones en Chile porque es imposible hacer proyectos en Chile (...) una fábrica de celulosa es una inversión, hoy día, del orden de US$ 4.000 millones. Ustedes comprenden que nadie en su sano juicio va a iniciar una inversión de unos US$ 4.000 millones cuando el proyecto se puede demorar 14 años. Eso hace que el proyecto no sea rentable", dijo el directivo.

Al respecto, el ministro Marcel contestó con dureza. Argumentó que no desarrollar los proyectos en el país es una decisión de la empresa, que contrasta con lo que se ve en otro inversionistas tantos chilenos como extranjeros.

Y arremetió: "En el caso de una empresa que protagonizó uno de los episodios más graves de colusión en Chile, uno esperaría un poco más de prudencia y un poco más de compromiso con el país".

Asimismo, planteó que hay "un número importante de proyectos de inversión", de acuerdo al catastro de la Corporación de Bienes de Capital, que indica que ésta se ha incrementado en unos US$ 20.000 millones para el periodo 2024-2027, respecto de la misma medición realizada un año atrás.

"Tenemos más proyectos de inversión, no menos. Al mismo tiempo tenemos un aumento importante de la inversión extranjera y hoy día hay empresas de distintas partes del mundo que quieren venir a invertir en Chile, sin ir más lejos, por ejemplo, respecto al tema del litio", afirmó el ministro de Hacienda.