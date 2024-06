Presidente de CMPC: “Nosotros no tenemos inversiones en Chile porque es imposible hacer proyectos”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La segunda edición del encuentro empresarial regional organizado por el Instituto Regional de Administración de Empresas (Irade), en la ciudad de Los Ángeles, región del Biobío, estuvo marcada por el cruce de opiniones entre el ministro de Economía, Nicolás Grau, y el presidente de CMPC, Luis Felipe Gazitúa.

El timonel de la forestal ligada al grupo Matte fue el primero en exponer y, en su presentación, manifestó su preocupación por la falta de inversión en el sector, una tema que ha levantado en diversas instancias. “Desde el año 2016, en Chile prácticamente no hay plantaciones nuevas, lo único que hay es replantaciones”, dijo.

Posteriormente, fue el turno del secretario de Estado, que centró sus palabras en los planes del Ejecutivo para hacer frente a la denominada “permisología” que frena los proyectos de inversión, aunque destacó que esta situación no obedece a este Gobierno en puntual, sino que a un problema de Estado de más largo plazo.

“Nuestra idea no es movernos a un sistema con un estándar menor, sino que a un mejor sistema, que sea exigente, pero que reduzca sustantivamente los tiempos”, sostuvo, y recordó sus metas para bajar los plazos entre un 30% y un 70% para las PYME y entre un 30% y 40% para grandes proyectos.

La crítica de Gazitúa

Tras sus exposiciones, ambos compartieron un panel de conversación junto al empresario Ítalo Zunino Besnier, en el que profundizaron sus puntos. Y, en ese momento, el presidente de CMPC se expresó con firmeza. Gazitúa planteó que, al trabajar en una compañía multinacional, tiene la ventaja de comparar: “Hay una cosa que uno percibe en otros países latinoamericanos que tienen un nivel de desarrollo menor que el nuestro (…) en las autoridades públicas existe el convencimiento de que la industria privada es factor de desarrollo. Eso en Chile se ha perdido”.

Si bien indicó que este problema no es específico de este Gobierno, fue tajante: “Nosotros no tenemos inversiones en Chile porque es imposible hacer proyectos en Chile”.

En la última junta de accionistas, la empresa detalló que para este año las inversiones en proyectos productivos llegarán a US$ 850 millones de los cuales menos del 40% se destinarán al país.

El directivo dijo que “una fábrica de celulosa es una inversión, hoy día, del orden de US$ 4.000 millones. Ustedes comprenden que nadie en su sano juicio va a iniciar una inversión de unos US$ 4.000 millones cuando el proyecto se puede demorar 14 años. Eso hace que el proyecto no sea rentable”.

En abril, CMPC firmó un protocolo con las autoridades del estado brasileño Rio Grande do Sul para avanzar en la instalación de una nueva planta de celulosa, que considera una inversión de US$ 4.570 millones, siendo la mayor inversión de una firma chilena en el extranjero. Al respecto, Gazitúa aseguró que no se trata de que en Brasil las exigencias sean menores, pero sí de que el recibimiento es diferente: “En ese estado, el gobernador felicita a las compañías privadas cuando traen inversiones y nos pone al frente todas las exigencias que corresponden”.

Seguridad y soluciones

El ministro Grau, después, concordó que existe “una gran oportunidad para la producción industrial en madera” y estimó que la palabra clave es la certeza, pero agregó que las sociedades que han logrado tener un crecimiento sostenido, dan certeza tanto para quienes invierten, como también para los “ciudadanos de a pie”, en dimensiones como la educación y las pensiones.

Acto seguido, Gazitúa retrucó y señaló que CMPC partió hace 104 años como una PYME y que hoy día tiene al 65% de sus trabajadores sindicalizados en 55 asociaciones. “Entendemos perfectamente bien lo que significa hacer las cosas para todos, no solamente para los accionistas”, planteó. Además, añadió que la región sufre otro gran problema que es la crisis de seguridad.

Grau, esta vez, afirmó que el Gobierno comparte el desafío que existe en seguridad e indicó que los datos muestran cómo se ha reducido la violencia en la macrozona sur, “aunque sigue estando a un nivel que no es aceptable y que tenemos que, entre todos, lograr que siga bajando”.

Además, compartió la premisa de que hay “un problema serio respecto a las plantaciones” y, en ese sentido, opinó que hay que tener una discusión más fina de cuál va a ser el mecanismo para revertir la situación y encontrar la eventual falla de mercado que puede estar obstaculizando a la industria.

“La industria forestal es una de las políticas industriales más exitosas que ha habido en la historia de Chile, pero lo razonable que uno esperaría es que cuando la industria ya es madura, no requiera en su desarrollo el subsidio”, argumentó.

Gazitúa estuvo de acuerdo en que la política que creó la industria es “de las más virtuosas del mundo”, pero respondió que “las compañías grandes no necesitamos subsidios”, sino que el problema es que los pequeños forestales, cuando plantan para cosechar en varios años más, “entre medio les roban, queman o usurpan”.

Grau contestó en términos económicos y esgrimió que si los flujos del futuro, menos los costos, dieran un resultado positivo, en estricto rigor no se necesitaría un subsidio. “Lo que se requiere ahí, es solucionar financieramente el problema que haga viable que una persona que tiene una plantación pequeña pueda plantar. Y lo que hay que sentarse a ver es si somos capaces de llegar a un acuerdo respecto a un diseño en ese sentido, que no es simple, pero yo creo que hay espacio para una conversación de ese tipo”.

“Las compañías debemos dar ejemplo de buenas prácticas empresariales. Quienes cometen errores deben ser sancionados en las instancias que correspondan”.

