Nueva disputa marcaria entre Jorge y Salvador Said llega hasta la Corte Suprema

Luego del fallido intento de quedarse con la marca Grupo Said, el empresario Jorge Said está intentando registrar el signo Empresa Said, pero, hasta ahora, tampoco lo ha logrado tras, nuevamente, la arremetida de Salvador Said.

En un reciente fallo, el Tribunal de Propiedad Industrial (TPI) dijo que el registro de la marca Empresa Said “puede llevar a los consumidores a error o engaño, al existir riesgo de asociación con el conglomerado empresarial conocido como ‘Grupo Said’ o alguna de las empresas que lo componen”.

Tras esto, Jorge Said -primo hermano del fallecido empresario José Said Saffie- recurrió a la Corte Suprema para intentar revertir el fallo del TPI. Entre sus argumentos, sostiene: “El oponente, don Salvador Said, no es titular de ninguna marca registrada propiamente tal, ni que haya reunido los elementos para considerarse una marca de hecho o extrarregistral”.La defensa de Salvador sostiene, entre otros puntos, que el registro de la marca Empresa Said crearía una “total confusión”. Dijo, además, que el grupo “es el resultado de décadas de trabajo, esfuerzo, creación de empresas y puestos de trabajo que ha generado la familia Said”.