Tras la pandemia y a pesar de la sequía: las altas expectativas de Copeval para el sector agrícola

Tras superar la barrera de los $ 8 mil millones, Copeval -firma presidida por Gonzalo Martino y dedicada a la venta y distribución de insumos y maquinaria agrícola-, casi cuadruplicó sus utilidades el año pasado.

La situación tiene especial importancia para la empresa, ya que significa la consolidación de un proceso de reestructuración.

Tan solo hace dos años atrás, reportaba pérdidas por $ 659 millones, resultado que aún estaba muy por encima del saldo negativo de $ 7.753 millones informado en 2016.

Al frente de este proceso está Marcelo Lessa, brasileño con carrera en el Banco Mundial y en la Corporación Financiera Internacional (IFC), quien asumió como gerente general de Copeval en enero de 2019.

El ejecutivo reconoce que el escenario local y mundial obliga a la empresa a plantearse cómo enfrentar la sequía, la inflación y la crisis del transporte marítimo, pero asegura que la situación los toma bien parados y en un estado de holgura financiera.

“Como empresa no hay crisis”, dice, y agrega que “no debería ser espectacular, pero creo que vamos a tener un año bueno. Hace casi 35 años que trabajo en este sector a nivel mundial y una de las cosas que se aprende es que es un sector que pasa por ciclos. Hay años buenos y malos, por lo que uno tiene que tener capacidad de adaptación. El sector pasa por ciclos, pero siempre creciendo”.

Un sector conservador

De la mano con lo anterior, Lessa afirma que uno de los lineamientos en su administración, ha sido aumentar la eficiencia con foco en la innovación e inversiones en tecnología.

“En todo el mundo este es un sector muy conservador. Los agricultores lo son por naturaleza y se resisten más a los cambios”, comenta, pero -dice- la pandemia los forzó a modernizar sus operaciones.

“Los clientes estaban acostumbrados a buscar sus productos en las sucursales, pero ya no se podía”, cuenta.

A partir de esto, la empresa creó un servicio de despacho con envíos que se realizan desde los centros de distribución. Copeval sumó tres de estos últimos en 2021, con los que acumuló cinco en total.

Además, lanzaron su propio sitio de e-commerce, en el que, según Lessa, se grafica lo conservador del sector: “En el B2C (venta al consumidor final), el 65% de las ventas en la Región Metropolitana se hacen online. Entregamos productos de jardinería, por ejemplo, a gente que tiene parcela, pero es poco. En la parte B2B (ventas a otros negocios), esto crece muy despacio; aún los agricultores no están digitalizados”.

El escenario mundial

Lessa analiza el panorama económico en función de cómo éste afecta a los mismos agricultores. En ese sentido, señala que la sequía es crítica y que también se debe enfrentar a través la innovación.

“Hay una fase que ya se ha avanzado, pero falta mucho. No lejos de Santiago, hay gente con canales de riego y eso es un mal uso del recurso. El riego tecnificado ahorra una cantidad tremenda”, argumenta.

Añade que la posición de la compañía es seguir buscando productos que apunten hacia la eficiencia en la utilización del agua y, como ejemplo, menciona una tecnología que están desarrollando con una empresa extranjera para identificar con imágenes satelitales los árboles con estrés hídrico.

Por ahora, sostiene que las lluvias con que abrió el año lo hacen ser optimista, misma visión que tiene con respecto a las variaciones en el tipo de cambio. “Si este cae mucho, los productores pierden rentabilidad pero dicen los expertos que debería mantenerse a un nivel alto, a $ 800 o un poco más”, apunta.

Sí admite que el alza en los precios de los insumos a nivel global, particularmente de los fertilizantes, podría afectar a la productividad en las plantaciones, “pero también suben los precios de los commodities y las frutas, por lo que se debería mantener una rentabilidad buena”.

En cuanto al transporte marítimo, señala que se ha alcanzado una “estabilidad dentro de la crisis. Es decir, los tractores no llegan a la velocidad que quería, pero llegan. El año pasado no llegaban”.

“Este gobierno tiene una oportunidad

de hacer cambios importantes”

El gerente general de Copeval señala que aún no ha tenido la oportunidad de conversar con las nuevas autoridades, pero ve con buenos ojos los planes que tienen para el sector agrícola.

“Creo que el gobierno va en una dirección bastante interesante, que es apoyar a los pequeños y medianos productores, que son los que tienen más problemas en el mercado. Ahora, cómo esto va a resultar en término de aplicación, es muy temprano para saberlo”, afirma Marcelo Lessa.

“Yo no soy chileno, entonces hablo un poco de afuera, pero creo que este gobierno tiene una oportunidad de hacer cambios que son importantes, ya que la población los espera”, agrega.

Asimismo, estima que una de las prioridades debe ser apoyar a los productores en sus líneas de crédito. “Si una exportadora me cortó el avance en 40%, es porque probablemente los bancos le están cortando su línea de crédito”, ejemplifica. “Al mismo tiempo sus costos están subiendo. Entonces, todo esto es una cadena que termina en el productor, que va a necesitar apoyo y nos estamos preparando para eso”.